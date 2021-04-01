130億建「國家兒童未來館」　民眾黨批錢花錯地方

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民眾黨總召邱臣遠表示，根據兒福聯盟「疫情時代下台灣兒童幸福感調查報告」，幸福感比起2017年下降，更有1/5的孩子沒有在「生活裡感到快樂」。報告中並提出目前兒童的三大煩惱：課業壓力、疫情與休閒時間不足，特別是「休閒時間不足」這點，多數兒童要在晚上7點後才有休息時間，扣掉睡覺時間，平均每天屬於自己的時間只有一個多小時，更有一成的兒童完全沒有自己的時間。
邱臣遠指出，上述的問題若不改善，又有多少兒童能真正走向未來？面對兒童福利問題，兒福聯盟提出目前兒童幸福感無法提升，缺乏友善的校園、親密的家人陪伴，這兩個議題的改善，背後都需要細緻的政策設計，更需要橫跨教育部、勞動部、內政部等部會的合作與政策執行，絕對不是興建一間場館，就能承擔台灣兒童的未來。
民眾黨副總召高虹安委員表示，我國有許多跟兒童未來息息相關的政策待改革，包含對於兒童休閒時間的重視、友善校園措施等等，都是目前立刻需要資源挹注的目標。目前全台灣各縣市的公園、校園，都在推動共融式遊具、特色遊具建設，教育部也花了27億改善公立幼稚園與國小校園遊具，預計改善約2812所校園；130億可以改善全台灣1萬多座公園的遊具設施，若政府能將這筆經費挹注在全台灣的公園遊具改善，將能使更多兒童受惠。
高虹安進一步指出，目前各縣市正在推動特教班增班計畫，需要大量的特教人力、教材成本、友善的特教教學空間，這些都需要經費支援。若政府能將這130億經費投入一部份在特教增班工作，將能更有效推動特教班的小班化、共融化、適性化。
民眾黨團表示，比起斥資130億興建場館，我們更關心的是台灣兒童的未來，執政者應從根本解決兒童們真正面臨的困境。「錢要花在刀口上」，民眾黨團呼籲政府，應將兒童福利經費運用於更迫切、更多元、更多兒童能夠受惠的項目，讓家長們辛勤工作繳出的稅金，能帶給下一代實質的助益。