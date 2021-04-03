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網美曝不可錯過的賞螢景點　三大「螢區」浪漫程度爆表

The China Post/綜合報導

2021-04-03 23:50:00

▲蓮華池賞螢秘道。(圖/@plant_hui提供/Instagram)
▲蓮華池賞螢秘道。(圖/@plant_hui提供/Instagram)
根據The China Post報導，螢火蟲雖小，卻有著神奇的魔力總能吸引人們的目光，帶領人們走入夢幻的異世界。還在煩惱該去哪追逐螢火蟲嗎？我們幫你整理好了啦！

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烏來雲仙樂園 | Yun-Hsien Resort

▲烏來雲仙樂園夏季更有賞螢火蟲專屬步道，十分值得拜訪！(圖/@gracebeyondstars
▲烏來雲仙樂園夏季更有賞螢火蟲專屬步道，十分值得拜訪！(圖/@gracebeyondstars (左) @_.mmmine (中) 和 @aaron.626 (右)提供/Instagram)
隱身於烏來的雲仙樂園是全台灣唯一一座「開車到不了」的遊樂園，必須搭乘空中纜車才能抵達這世外桃源。園區被眾多溪流和瀑布環繞，因此是「全台負離子濃度最高」的旅遊景點之一。夏季更有賞螢火蟲專屬步道，十分值得拜訪！

地址：新北市烏來區瀑布路1-1號 No. 1-1, Pubu, Wulai Dist., New Taipei City 

電話：02-2661-6383

蓮華池賞螢秘道 

▲蓮華池是熟客心中賞螢火蟲的第一秘境。(圖/love06250709提供/Instagram)
▲蓮華池是熟客心中賞螢火蟲的第一秘境。(圖/love06250709提供/Instagram)
位於南投縣魚池鄉的蓮華池是林業試驗所分所的研究中心，佔地遼闊，生態環境更是優美，有許多杉木、闊葉林、蕨類等等。每到螢火蟲季節，蓮華池更是熟客心中的第一名秘境，漫天飛舞的螢火蟲一閃一閃，猶如俏皮的綠色精靈開心地和遊客打招呼。

▲漫天飛舞的螢火蟲一閃一閃，猶如俏皮的綠色精靈開心地和遊客打招呼。(圖/@chun_vision提供/Instagram)
▲漫天飛舞的螢火蟲一閃一閃，猶如俏皮的綠色精靈開心地和遊客打招呼。(圖/@chun_vision提供/Instagram)
地址：南投投66線道上 

遇見彩虹生態村 

▲遇見彩虹生態村。(圖/@molly888666提供/Instagram)
▲遇見彩虹生態村。(圖/@molly888666提供/Instagram)
海拔約1000公尺的遇見彩虹生態村位於嘉義梅山，是台灣南部最知名的賞螢景點。每年3至6月都會有多達20種品種的螢火蟲出沒在園區中，可說是螢火蟲密度最高的地點啦！園區中也貼心設有攝影師拍照專區，攝影同好們抓準時機，該卡位卡一波啦！

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村10-1號 

電話： 0921-420-176

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