網美曝不可錯過的賞螢景點　三大「螢區」浪漫程度爆表

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隱身於烏來的雲仙樂園是全台灣唯一一座「開車到不了」的遊樂園，必須搭乘空中纜車才能抵達這世外桃源。園區被眾多溪流和瀑布環繞，因此是「全台負離子濃度最高」的旅遊景點之一。夏季更有賞螢火蟲專屬步道，十分值得拜訪！
地址：新北市烏來區瀑布路1-1號 No. 1-1, Pubu, Wulai Dist., New Taipei City
電話：02-2661-6383
蓮華池賞螢秘道
位於南投縣魚池鄉的蓮華池是林業試驗所分所的研究中心，佔地遼闊，生態環境更是優美，有許多杉木、闊葉林、蕨類等等。每到螢火蟲季節，蓮華池更是熟客心中的第一名秘境，漫天飛舞的螢火蟲一閃一閃，猶如俏皮的綠色精靈開心地和遊客打招呼。
地址：南投投66線道上
遇見彩虹生態村
海拔約1000公尺的遇見彩虹生態村位於嘉義梅山，是台灣南部最知名的賞螢景點。每年3至6月都會有多達20種品種的螢火蟲出沒在園區中，可說是螢火蟲密度最高的地點啦！園區中也貼心設有攝影師拍照專區，攝影同好們抓準時機，該卡位卡一波啦！
地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村10-1號
電話： 0921-420-176
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