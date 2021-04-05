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房市／南環段文山區公所站　千萬內這邊找

財經中心/綜合報導

2021-04-05 18:00:00

南環段文山區
▲南環段文山區公所站將於2021年動工，有利區域發展。（圖／NOWnews資料照片）
捷運環狀線南環段預計今年將動工，交通建設利多讓文山區公所站周邊新成屋房價有上漲的趨勢，小資族若是想要在文山區公所站找千萬以內的房屋，在地房仲表示，離文山區公所站10分鐘路程的久康街有屋齡3、40年的公寓，15分鐘路程在木柵路二段、三段，木新路一段有屋齡2、30年的電梯2房套房，符合此總價。

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捷運南環段共有6站，自動物園至新店，串聯木柵居民生活動線，其中環狀線南環段文山區公所站，位於文山區的市中心，於木新路一段與木柵路三段附近，因為現階段木柵的市區沒有捷運經過，因此南環線今年將動工，將可望帶動區域發展。

文山區公所站屋齡5年內的電梯大樓或華廈，每坪單價都已站穩6字頭，大坪數總價較高，因此若要找較親民房價，信義房屋木柵中心店主任溫宜驊建議，可以文山區公所站外圍找公寓或中古大樓套房，在地房仲表示，離文山區公所站路程10分鐘內的久康街，有一些屋齡3、40年坪數25至30坪的公寓，因有樓層的價差，每坪單價35至45萬。

溫宜驊表示，若再往外圍離文山區公所15分鐘內路程則有約10棟左右屋齡20年的電梯大樓，分布在木柵路二段、三段，木新路一段，有兩房產品，也有部分是一房或一加一房，每坪單價約50萬，雖然單價不低，但因為坪數較小，因此總價有機會在千萬以內或一千萬初頭的價位，而這類小坪數套房與兩房多為情侶或新婚計畫僅生一子的家庭購買。

若再往外走，離文山區公所站路程約15分鐘的木柵路二段有一戶數較多的社區，因位於住宅區，又在山坡上，生活機能雖然較缺乏，不過24、25坪內的小坪數住宅，總價也可落在千萬以內。

溫宜驊觀察，鎖定千萬以內的房屋大多為年輕家庭居多，多半有地緣關係例如工作地點在大安、信義區，過一個信義快速道路就到文山區，找較親民的房屋，也因為文山區學校多，又有河堤休閒場域，因此準備育兒的新婚家庭，會至文山區公所周邊找房。

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