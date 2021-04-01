北市大校長難產 教育局怒批戴遐齡漠視法制
記者張志康/綜合報導
2021-04-01 17:07:36
由於台北市立大學校長戴遐齡任期將於今年7月底屆滿，該校卻迄今未依大學法啟動新校長遴選，日前更推動連署擬推派戴出任代理校長。台北市教育局今（1）日發布新聞稿，點名痛批戴遐齡「漠視法制、阻礙學校發展」。
台北市教育局指出，臺北市政府尊重大學自治，但亦要呼籲北市大尊重法制，大學法規定公立大學校長遴選委員會組織運作辦法，直轄市立大學由直轄市政府定之，教育局表示該校自102年8月1日合併至今已滿7年，戴遐齡遲未將前教育大學及體育學院校長遴選委員會組織及運作要點依市府訂定之運作辦法合併修正，怠惰修法。
教育局痛陳，北市大未依大學法規定於校長任期屆滿前10個月組成遴選委員會，延宕校長遴選作業，漠視大學法及市府訂定之運作辦法。自去年迄今，市府多次發函，並由教育局副局長列席該校校務會議說明，但該校屢曲解法令、且扭曲市府善意，漠視法制不依法組成遴委會。
另外，教育局還指出，今年3月25日，北市大學校秘書室名義，逕行公告依校務會議決議進行連署代理校長人選，教育局對此痛批北市大作業草率、便宜行事。
台北市教育局強調，經教育局請益法學教授，北市大校長遴選屬市府與學校共同合作事項，校長由校長遴選委員會決定，非校務會議決定。北市大為全國唯一市屬綜合大學，北市府近年每年核編該校16-18億經費，並挹注公務預算10-11億支持校務發展，且基於法律授權，市府依法對北市大進行合法性監督，教育局呼籲北市大應符法制及維護校務穩定發展，儘速啟動第3任校長遴選作業。