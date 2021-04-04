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內幕／林飛帆不選新竹市長？林智堅找接班人要歸零思考

記者胡宥心／台北報導

2021-04-04 16:00:00

林智堅
▲林智堅主政新竹市7年，為新竹市長立下新高標，現在要找到接班人，延續民進黨在新竹市執政，非常不容易。（圖／行政院提供）
對於2022年地方選戰布局，民進黨許多地方縣市首長人選，至今還在一片雲霧中「找無人」。尤其是新竹市長接班人選，更是陷入歸零戰局。現任市長林智堅即將做滿2屆卸任，但他將近7年的五星執政在新竹市幾乎是立下「市長新高標」，讓林智堅接班人選更是「眾裡尋他千百度」。原本林智堅屬意民進黨副秘書長林飛帆，但林飛?

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據透露，起初林智堅看準民進黨副秘書長林飛帆，認為他能符合新竹市新移民喜歡清新、年輕人選的口味。甚至，林智堅從今年一月底開始，就數度探詢林飛帆意願，有一次是連同桃園市長鄭文燦，2位五星市長一起在林飛帆辦公室勸進。不過，林飛帆不論對外或是對內，皆口風超緊、不願輕易點頭，更多次強調若他去新竹參選，擔心造成地方困擾。

何謂地方困擾？一位知情黨政人士不諱言，就是在新竹有關鍵影響力的民進黨立院黨團總召柯建銘對林飛帆有些「芥蒂」。在2016年新竹立委選戰中，因為當時「學運掛」的林飛帆、陳為廷力挺時代力量候選人邱顯智，讓柯建銘陷入苦戰；2020年柯建銘子弟兵鄭宏輝參選新竹市立委，林飛帆礙於與邱顯智、陳為廷的往日情誼，不方便為鄭宏輝站台等因素，新竹地方上對林飛帆多有怨言。

不過，上述人士對於林飛帆參選新竹市長的機率並未完全死心，甚至忍不住私下表示：「林飛帆只要願意到柯總召面前道個歉，解釋清楚，總召個性大度，不會抓著過去的事情不放。」民進黨要推出人選，本來就是實力原則，透過民調，讓眾人知曉誰是最強選手，黨內一定會全力支持，因為民進黨的黨性就是對內可以競爭，一旦競爭結束了，就是一致團結對外。

▲民進黨副秘書長林飛帆被勸進選新竹市長，至今不願鬆口，一派人已經放棄，另一派人認為還有希望繼續勸。（圖／資料照）
▲民進黨副秘書長林飛帆被勸進參選新竹市長，至今不願鬆口，綠營黨內有一派人已經放棄，另一派人認為還有希望，繼續勸進。（圖／NOWNews資料照）
 

但另一派地方要角則較悲觀，因為連林智堅親自出馬都無法勸進「帆神」降臨，恐怕要另尋人選，下屆新竹市長的候選人恐怕要從頭開始找，例如新竹市議員李妍慧、陳建名都是可用之兵。按照民進黨地方黨部的計畫，恐怕要等8月28日公投結束後，民進黨才能繼續盤算新竹市長人選的下一步。

因為新竹選民的特性喜歡年輕人，而不會太在意是否為當地人，成了新興政黨兵家必爭之地。民眾黨派出「理科姊姊」、立委高虹安應戰，政壇傳出為了保住新竹市戰力，民眾黨黨主席柯文哲不惜用台北市長選戰支持國民黨立委蔣萬安，換取國民黨支持高虹安，擺出「安安連線」。

對此，綠營要角分析，高虹安在新竹市是有市場的，竹市選民年輕化，政黨色彩淡，因此人選比黨派重要，高虹安是年輕女性，又是高學歷、高知識份子，對竹市選民有一定的吸引力，且不論是國民黨或民眾黨，都樂見新竹市長選戰打成「三分天下」，這麼一來只要把握住流動選票就能奪勝，可說是人人有機會。

從2020年新竹市立委選戰的得票數來分析，鄭宏輝拿下8萬2000票、獲勝的國民黨鄭正鈐是9萬5000票，這些就是藍綠在新竹市的基本盤，剩下約8萬張流動選票，成了勝負關鍵，三黨要在新竹市競逐，誰掌握這流動的8萬張選票，就能拿下新竹。

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