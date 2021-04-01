躺在草皮上享受無垠星空！「台東最美星空」4月磅礡登場

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４月份場次已公告並開放報名，接下來的場次也會每個活動月的前個月公告，有興趣報名參加的民眾可以注意

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▲2021台東最美星空導覽活動 (圖|台東最美星空/臉書)

目前公開四月份共八個導覽活動場次，場地分別在加路蘭遊憩區、都蘭觀海公園、長濱金剛大道等地。活動免費報名，且沒有年齡限制，每場限額20人，要搶要快。

▲2021台東最美星空音樂會 (圖|台東最美星空/臉書)

此外，最美星空在6月到7月規劃7場星空音樂會，預計於週六晚上5點至9點登場，邀請阿爆、告五人、白安、國家交響樂團等重量級歌手樂隊，在觀星時刻搭配美妙樂聲，享受一場聽覺與視覺的頂級饗宴。

台東最美星空官網公開14個推薦觀星位置，包括加路蘭遊憩區、關山親水公園、大坡池、三仙台。