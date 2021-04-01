躺在草皮上享受無垠星空！「台東最美星空」4月磅礡登場
The China Post/綜合報導
2021-04-01 23:00:00
The China Post報導，台灣夏季6-9月正是觀賞、拍攝銀河的最佳時節，在天氣晴朗無雲、無光害、視野寬廣開闊的地方，抬頭仰望即可看到滿天星斗，像是高山、郊外、海邊等人煙稀少的地方尤其適合觀星。
年度盛事「2021台東最美星空導覽活動」今年4月至10月，帶領遊客躺在田園、山上或海邊，愜意地在無光害環境中享受無垠浩瀚的星空。
４月份場次已公告並開放報名，接下來的場次也會每個活動月的前個月公告，有興趣報名參加的民眾可以注意台東最美星空臉書粉絲團。
目前公開四月份共八個導覽活動場次，場地分別在加路蘭遊憩區、都蘭觀海公園、長濱金剛大道等地。活動免費報名，且沒有年齡限制，每場限額20人，要搶要快。
此外，最美星空在6月到7月規劃7場星空音樂會，預計於週六晚上5點至9點登場，邀請阿爆、告五人、白安、國家交響樂團等重量級歌手樂隊，在觀星時刻搭配美妙樂聲，享受一場聽覺與視覺的頂級饗宴。
台東最美星空官網公開14個推薦觀星位置，包括加路蘭遊憩區、關山親水公園、大坡池、三仙台。