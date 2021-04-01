今日最聚焦／天眼讓地球受外星威脅？台大宇宙學教授反駁

我是廣告 請繼續往下閱讀
「之前很多個世紀進行宇宙觀測都是藉由可見光，也就是我們一般熟知的望遠鏡，但是後來發現光的形式很多種，像紫外線、X光等，波長更長、頻率更低的，例如微波，這也是一種光，科學上總稱為電磁波。」
陳丕燊解釋，「其實所有的望遠鏡都是接收」，而非釋放訊號出去，除非要有發射源，那麼望遠鏡接收的面積越大，那就是收到比較微弱的訊號，反之就只能接收到較強的訊號，那麼想要看得到越遠的宇宙，要能接收到的訊號就會越難，所以就要把望遠鏡蓋大一點，訊號就能多搜集一點。
但陳丕燊指出，人類的存在是否被外星人發現和「天眼」沒什麼關聯性，「因為它不釋放訊號出去」，而且光是銀河系就有1萬光年的距離，要發射一個訊號讓其他外星智慧生物接收到，那訊號一定要很強很強，美國過去幾十年都有透過人造衛星放訊號到太空中，就已經向全宇宙發聲，但要被接收到不容易，宇宙那麼大，「就像我們看月亮離我們那麼近，但也要航行好幾天才能到，要能夠有交集不是那麼容易。」
陳丕燊說，宇宙有138億年，如果真的要有外星人接觸恐怕還是在銀河系內機會大一些，光是整個銀河系就有2千億個像太陽一樣的星星，也有科學家算過存在有機高等生物的機率，雖然不是不可能，但非常非常小。
「霍金不只一次說如果真的碰到高等外星文明，可能壞事多過於好事」，如果對方的技術比我們高，可能會有被侵略風險，「他背後沒有講的是，如果真的能夠找到我們，那他們文明一定更先進，不然怎麼來，但比我們高明的文明也不代表一定會來毀滅我們」，宇宙中除了銀河系有不下百億個像銀河系一樣的星系，每個星系有1千億的星球，每個星球又距離那麼遙遠，不能說完全不可能，但機率恐怕很低。