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台日友好幕後推手許水德　謝長廷細數他為台推動這些事

新頭殼newtalk

2021-04-01 19:51:02

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
考試院前院長、國民黨中評委主席團主席許水德31日辭世，享壽91歲。然而，許水德任駐日代表期間，推動台日關係友好的細節卻鮮為人知。對此，現任駐日代表謝長廷，稍早透露許水德默默為台灣推動這些事...

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許水德1931年生於高雄市，畢業於台灣師範大學，許水德是前總統蔣經國在政治上啟用的第二批本省籍青年，曾任台灣省政府社會處長、高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表、中國國民黨秘書長、考試院長，也是前台北市長。去年台北市設市百年，市長柯文哲邀請歷任市長出席活動，許水德與歷屆前市長吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等人並肩而坐，留下歷史畫面。

針對許水德逝世，謝長廷在臉書寫下，前考試院長許水德先生過世，在此表連哀悼並對家屬慰問之意。許先生擔任內政部長時我是立委；他擔任台北市長時我是議員，我做駐日本代表時，他擔任台日協的理事，有很多交集，接觸時間不短。他有典型台灣人的憨厚性格，做人圓融，修養也很好，即使面對激動的質詢也能從容微笑對答，不曾發脾氣或激烈回應，所以議案預算在議會都能順利通過，政務順暢。

謝長廷透露，許水德任駐日代表期間雖短，但他把「亞東關係協會東京辦事處」改為「台北駐日經濟文化代表處」，也把改名列為他最重要政績。有人對此不以為然，認為自稱台北（中華）是否自我矮化，而且常被誤會是台北市政府的駐外機構。不過，30年前他能夠改變名稱，而延用至沒有變更，也是值得佩服的事情。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

前台北市長許水德31日辭世。 圖：翻攝自柯文哲臉書
前台北市長許水德31日辭世。 圖：翻攝自柯文哲臉書
 

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