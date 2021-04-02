青年參政！2022年縣市議員選舉　國民黨發言人世代備戰

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據了解，2022年縣市議員的提名機制擬沿用「N+1」機制，也會視各選區狀況，採用其他策略性作法，讓黨內青年更容易參選、出線。
2022年地方選戰，藍營湧現發言人世代參政，包括「朱家軍」朱立倫辦公室發言人凌濤有意投入雙北選區，凌濤擁有高學歷，政治大學政治系畢業，考取中山獎學金赴美國康乃爾大學攻讀公共行政碩士，並以優異成績畢業，獲「Pi Alpha Alpha」公共事務榮譽學會獎。2019年暫停博士全額獎學金返台任職朱立倫辦公室發言人，近日勤跑基層，出席雲林同鄉會爭取支持。
國民黨文傳會副主委黃子哲2018年曾投入士林北投議員初選，不慎失利，但黃子哲辯才無礙，在政論節目上為黨與綠營唇槍舌戰，累積不少知名度，黃子哲這次也將再次爭取士北區提名。
國民黨青年部副主任詹為元為前立委丁守中參選台北市長時期發言人，因為帥氣外型被稱為「石牌劉德華」，擁有選舉實戰經驗，現為國民黨立委張育美辦公室主任，這次同樣有意投入士林北投區，或轉戰新北新莊區。
前國民黨青年部主任蕭敬嚴則有意爭取黨提名參選新北市第9選區（瑞平雙貢）市議員，該區非都會選區，更被視為國民黨艱困選區，藍綠基本盤6、4比，蕭敬嚴願為黨開疆闢土，為該選區注入活水。
黨智庫發言人黃心華則評估爭取黨提名角逐新莊區議員，他一路從智庫研究員當到前國民黨主席吳敦義時期的黨發言人、現在的黨智庫發言人。至於連勝文辦公室發言人錢震宇曾任政治記者，也考慮投入台北中正萬華區或新北新店區。