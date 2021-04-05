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電子股回神、台股周線連二紅　基本面有望正向

記者許家禎/台北報導

2021-04-05 19:30:00

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出在後續觀察指標上，隨著超級財報周的登場，投資人可留意，但大方向上應該還是反映低庫存及缺料等緊俏狀況，基本面有望正向。（圖／NOWnews資料照）
台股上周四清明連假前大漲逾百點，盤中一度衝破前波歷史新高，且在台積電公開表示增廠與延後晶圓折讓價格計畫之後，台積電今日股價大漲15元，收盤價站上600元關卡，大盤終場以上漲140.15點，收在16571.28點，周線連二紅。投信業者指出，指出在後續觀察指標上，隨著超級財報周的登場，投資人可留意，但大方向上應該還是反映低庫存及缺料等緊俏狀況，基本面有望正向。

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針對近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近一周在美債殖利率逐步回穩、市場開始接受經濟復甦帶來的通膨正常化、美股有表現、重要企業財報開始傳出佳音以及產業缺料、低庫存等狀況延續下，台股走勢回穩、維持高檔震盪的格局。

從資金面動能上，在過去一周外資有轉為買超的跡象，累積買超金額達188.66億元。鍾安綾分析，隨著需求緊俏的基本面狀況不改，加上經濟復甦帶來的溫和通膨，對於電子上游、具有漲價題材的族群，以及受惠於通膨正常化的原物料、消費動能回溫的低基期概念股，還有美國總統拜登提出的新基建概念股等，都讓科技股和景氣循環股各擁題材。

從基本面觀察，鍾安綾表示，在產業供給端方面，現階段美國零售、製造業存貨銷貨比再創新低，缺料及低庫存效應延續下，電子業維持上肥下瘦的格局；在終端消費動能上，3月中旬後拜登1.9兆財政將再度給予儲蓄率動能，有助於挹注零售銷售動能。

在題材上，鍾安綾指出，由於拜登近日公布基建規劃藍圖，提振市場對消費、通膨及景氣回溫的預期，如鋼鐵、水泥等基礎建設概念股，以及如衣鞋代工在內等景氣回升概念族群後市可望有表現空間。

在電子股方面，建議應持續聚焦於受惠結構性成長、具長期發展趨勢利基的族群如5G基地台、AIOT及晶圓代工等，而因近期供需吃緊的漲價題材如面板、記憶體等，也可加以關注。

保德信高成長基金經理人葉獻文則表示，眼見企業盈餘持續上修，市場預計第二季電子業淡季不淡，配合美股屢屢改寫新高，台股呈現明顯類股輪轉，包括傳產與金融指數創下今年新高，之前強勢的電子指數則呈現區間整理，在健康輪動之下，皆有助維持多頭熱度並推升指數持續攀升。

葉獻文認為，隨著第四季財報公布完畢，清明節過後台股將面對第一季財報與法說會，屆時各類股指標大廠的首季財報數據以及後市展望，不僅成為盤面關注焦點，亦是市場資金風向球。

事實上，全球對科技產業的需求持續上升，葉獻文說明，根據經濟部公布台灣最新2月外銷訂單數據，台灣外銷出口訂單再創佳績，年增率以雙位數擴張至48.5%，規模達425.9億，不僅大幅優於預期，也再度刷新歷年同期紀錄。

展望第二季台股，葉獻文認為，近期美債殖利率上升反映了景氣的好轉，也讓台股出現類股輪轉鮮明態勢，特別是之前股價較無表現的中小型股，漲勢較大型股更為活潑，更加凸顯了未來投資台股選股的重要性，建議投資人宜趁指數震盪時逢低布局台股基金，透過團隊選股操作，完整參與台股電子股與非電族群的漲升行情。

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