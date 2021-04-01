「爸爸在親別的姊姊」 王傳一被女兒告狀尷尬了
記者羅凌筠/綜合報導
2021-04-01 22:00:00
王傳一、方語昕、侯彥西今（1）日出席《我叫梁山伯》首映記者會，從小視王傳一為偶像的方語昕，在戲裡享遍吻戲、求婚、拍婚紗橋段。不過王傳一自爆2歲9個月的寶貝女兒人小鬼大，看到他拍吻戲會跟老婆告狀，之前看到他吻魏蔓，竟問老婆：「爸爸在親另一位姊姊，他在跟誰啾咪？」
方語昕知道要和王傳一演情侶，興奮直說：「國中就覺得一哥好帥、演技又好，現在要跟小時候的偶像靠這麼近真的好開心，但我還是忍下了骨子裡的迷妹，我本就喜歡單眼皮內雙的男生，一哥又高，完全就是我的理想情人，但一開始我連定裝時都不敢正眼看他，連說話都不敢，我等殺青後才表達我對一哥的欣賞。」
而兩人的第一場對戲就是拍婚紗照，方語昕嬌羞說：「拍照難免有親密的動作，會抱、親、對看，我們還沒開始演就結婚了；這張道具婚紗照我想問能不能送我，我會好好珍藏。」王傳一聽了則說：「知道自己是語昕的偶像是滿開心，她表現不俗，除了痰多、愛笑場外，其他都很好。」
片中王傳一雙膝直直跪下對方語昕求婚，現實生活對老婆求婚也走直球路線，王傳一說：「我當時在大陸拍戲，拍戲回來覺得差不多可以結婚了，就跟經紀人偷偷去挑了一個戒指，一回到家就問岳父在哪，當著準岳父岳母面前下跪跟老婆求婚，沒有設計什麼哏，直接說嫁給我吧！」