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快訊／增3境外移入　莊人祥：自印尼及瑞士入境

記者劉雅文/台北報導

2021-04-02 14:07:52｜2021-04-02 14:08:00

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案937)，為本國籍20多歲男性，自法國入境。(圖／NOWnews資料照片)
▲中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增境外移入COVID-19確定病例。(圖／NOWnews資料照片)
中央流行疫情指揮中心，今(2)天再度捎來壞消息，公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案1038、1039)及瑞士(案1040)入境。

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指揮中心表示，案1038為印尼籍50多歲男性漁工，今(2021)年3月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月31日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
 

另外，案1039為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月11日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月24日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月26日檢疫期滿後，搭乘專車至防疫旅館進行自主健康管理；因工作需要，個案3月31日由公司安排搭乘專車至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值37，血清抗體IgM、IgG皆為陽性)。個案入境期間並無症狀，已掌握接觸者11人，其中9人列居家隔離、2人列自主健康管理。

案1040則是瑞士籍30多歲男性，今年3月13日自瑞士經新加坡轉機來台工作，3月14日入境臺灣，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間均無症狀，3月29日檢疫期滿後，由公司安排至另一旅館自主健康管理，因工作需要，3月31日至醫院自費採檢，於今日確診 (Ct值32，次日Ct值37，血清抗體IgM、IgG皆為陽性)。個案入境期間並無症狀，已掌握接觸者34人，其中16人列居家隔離、18人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計191,042例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含188,956例排除)，其中1,039例確診，分別為923例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、987人解除隔離、42人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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