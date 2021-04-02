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火車要坐第幾節才最安全？專家答案超意外　跌破眾人眼鏡

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 14:08:30

普悠瑪
▲火車要坐第幾節才最安全？專家答案超意外，跌破眾人眼鏡。（示意圖／台鐵提供）
清明連假出遊千萬要注意安全，根據台鐵最新回報，今（2）天上午408次(樹林開往台東，太魯閣)，在09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)，發生出軌事故，該列車有8節車廂，第2、3車出軌、3~8車在隧道內。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「火車要坐第幾節才最安全？」沒想到卻引出專家解答，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「火車坐第幾節最安全」的文章表示，「我猜想，應該第一節首當其衝最危險，中間也危險因為被擠壓，那這樣，是不是最後一節最安全？有掛」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠表示，「坐哪都一樣安全，只是機率問題」。（圖／台鐵）
▲中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠表示，「坐哪都一樣安全，只是機率問題」。（圖／台鐵）
網友們紛紛留言表示「後面被追尾也不是不可能，中間出軌會被甩出去」、「俄羅斯輪盤，一切都是命」、「理論上後面幾節是比較安全」、「沒有絕對的安全，死神想找上你就躲不掉」、「感覺就是命，多把握當下比較實際」、「沒有絕對的安全，死神想找上你就躲不掉，看看上次遊覽車事件，死的都是左後方，誰想的到，各種撞擊方式」。

根據《ETtoday》報導，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠表示，「坐哪都一樣安全，只是機率問題」，因為事故的撞擊形式都是不同的，有可能有追撞、對撞、側撞，沒有一個絕對值，因此鄧志忠認為「都一樣安全」，最重要的反而是在火車內的「坐姿」，只要不是站立，行進間採「正常坐姿」，就可以擁有比較好的重心，面對事故發生時就能降低傷害。（編輯：王柏文）

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