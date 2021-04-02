疑忘拉手煞車害出軌！老司機揭「致命舉動」：很多人沒做
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 16:07:26
清明連假第一天，台鐵就驚傳出軌意外！今（2）日上午9點28分，台鐵太魯閣號408車次從樹林發車至台東途中，行經花蓮大清水隧道時，被邊坡滑落、疑似忘記拉上手煞車的工程車擊中，擦撞隧道壁出軌，造成多人無生命跡象，目前仍在搶救當中。對此，有網友在PTT八卦版提到「停車習慣有多差才會讓車子從邊坡滑下去？」貼文引發熱議。
原PO表示，這次是車子沒停好，所以滑下去，害火車撞到出軌，不禁好奇詢問「到底是多隨便才會這樣亂停車啊？手煞車呢？輪擋呢？為啥一定要在斜坡停車呢？」痛批「這些大車駕駛的習慣到底是有多差，才會搞成這樣啊？」這也讓原PO想起「以前好像也有個新聞，是大卡車停在斜坡，沒拉手煞車，導致車子一路滑下去，撞毀一堆車子的事故」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「停邊坡不是都會用輪擋嗎」、「不是還要撿石頭擋輪胎」、「其實都要放輪擋，不管是什麼車輛」、「有斜坡有一半不會放輪擋」、「拉手煞車還不夠，輪胎還要放石頭」、「手煞車加四個輪擋一定安全，但很多工程車都偷懶」、「一連串巧合變絕命終結站」。原PO也認為，車停邊坡放輪擋是基本動作，反問「停好後不都要拿輪擋去擋住麻？是有多懶？」
據了解，這班太魯閣列車車內總計約350人，4至5節車廂因為受到擠壓，車廂變形搶救中，5至8車廂因嚴重變形，無法順利進入。目前死傷人數持續擴大，累積來到41人死亡、81人受傷，詳細事發原因還有待進一步釐清。（編輯：賴詠璿）