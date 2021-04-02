太魯閣出軌登日媒熱搜第一！日網友暖心喊話：換我們幫忙
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 20:06:06
台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，目前已知51名旅客無生命跡象，多人輕重傷送醫。消息傳出後，不僅引發各界譁然，多家外媒都以快訊報導此事，但讓人暖心的是，不少日本網友聽聞消息後，留言直喊「該我們報恩了！」
台鐵事故消息傳出後，多家外媒如CNN、路透、美聯社、法新社、NHK等都以快訊報導此事，引發全球關注。此外，日本媒體《日本放送協會》、《時事通信社》等也報導該消息，瞬間引發日本網友關注，甚至衝上熱搜排行榜第一名。報導中提到，台灣正逢清明節連續假期，因此列車上有不少乘客，事發當下408車次撞上滑落斜坡的工程車，導致列車出軌，部分車廂衝進隧道內，車體也因此出現嚴重變形，提高了救援的難度。
然而，不少日本網友聽聞消息，都紛紛在Twitter、新聞留言區下方暖心喊話，「我們會盡全力幫忙，為死者的靈魂祈禱，並為受傷者迅速康復。我們將永遠不會忘記在東日本大地震期間伸出援助之手的仁慈」、「台灣是在日本我們遇到災害時，提供許多協助的友國。所以希望這種時候我們的日本政府也能認真地向台灣伸出援手」、「不管怎麼樣，希望可以為台灣盡一份力」。
據了解，台鐵408次太魯閣號於2日上午從樹林前往台東，卻在列車經過清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，才會導致列車出軌。截至20:00為止，已知有51人死亡，146人輕重傷。（編輯：陳雅雲）