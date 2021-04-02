太魯閣出軌釀51死！館長霸氣「捐250萬」高喊：台灣加油
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 20:26:26｜2021-04-02 20:38:24
台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，目前已知51名旅客無生命跡象，多人輕重傷送醫。對此，網紅「館長」陳之漢就在臉書上表示，將捐出250萬協助救災，貼文一出，便引發上萬網友紛紛狂讚。
館長陳之漢於今日在臉書發文，霸氣宣布「太魯閣號事件，本人捐出250萬，協助政府救災事宜，已跟政府機關聯繫，待帳號確定立即出款」，文末也高聲喊話「台灣加油」。
貼文一曝光，短短不到20分鐘，就已有超過4.7萬人按讚，不少網友紛紛直呼「感謝館長，真的是台灣人才能幫助台灣人了」、「實際行動！比那些冷眼嘴砲強太多了、館長」、「謝謝館長，每次台灣有狀況，總是第一時間跳出來」、「台灣加油，救援人員辛苦了」、「這才是愛台灣的真男人」。
據了解，台鐵408次太魯閣號於2日上午從樹林前往台東，卻在列車經過清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，才會導致列車出軌。截至2日20時21分為止，已知有51人死亡，死者中包含司機1名、助理司機1名、乘客49人和一名法國籍人士。受傷人員則有146人，其中包含2名日本旅客、1名澳門旅客，均已送醫治療。（編輯：陳雅雲）