睡過頭錯過太魯閣號！男大生狂冒冷汗 眾一看車票傻住了
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 11:18:00｜2021-04-03 12:12:31
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車撞擊，導致列車出軌，釀50死146傷的嚴重事故。而就有網友分享自己原本要搭上該班列車，但因為睡過頭而錯過，沒想到該班列車卻失事，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「第一次覺得離死亡這麼近，有種幸運的感覺，願傷者平安，RIP」只見男大生貼出的票根，上頭寫著「四月二號太魯閣號，車次408號」，而座位則是「7車27號」，而根據警消表示，此次太魯閣408車次出軌意外罹難者最多集中於車廂變形的七、八節車廂。
貼文一出，網友紛紛回應「回家去附近的廟拜一下吧」、「天阿...是第七節車廂...」、「快點跟家人報平安吧...人生真的沒法料到下一步是如何」、「避開一劫真的幸運，多做點好事當回報」、「七車變形嚴重，很多人都是在裡面被發現的...願傷亡者節哀」、「人沒事就好QQ」、「七節車廂傷亡很嚴重...原PO快去拜拜吧」。
而雖然有網友認為這樣子的逃過一劫並不需要發文，但也有網友認為「原PO有沒有出事都改變不了已經離開和受傷的人，看到少一個人受波及不管站在什麼樣的角度都應該開心不是嗎？就算今天家裡有人受難都不至於會希望原PO也應該出事吧？這個社會真的需要多一點溫暖，不要躲在鍵盤後一張嘴。」另外，則有網友質疑「這是盜圖吧＝＝？」、「盜圖的吧...看到有人說這是盜圖，這樣消費死者真的很扯」。（編輯：張嘉哲）