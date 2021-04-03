《紐時》搶報台鐵出軌！外國網曝「2年前搭乘心得」哭了
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 11:58:00
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀50死146傷的嚴重事故。事發後許多國際媒體也大篇幅報導台灣的太魯閣號出軌事件，更有外國網友透露，2年前曾搭過這列火車，當時只覺得沿途景色相當壯觀，萬萬沒想到會是一條這麼危險的道路。
據了解，台鐵太魯閣號408車次，目前總計造成50人死亡、146人受傷，這班列車共有8節車廂，今早已經拉出第1節車廂，第2、3節持續吊掛作業，但最嚴重的則是卡在隧道內的第6、7、8節車廂。
意外發生之後，《紐約時報》也在第一時間報導相關內容，許多外國網友看完事故後相當震驚，紛紛湧入留言，替傷者和罹難者祈福。
對此，更有外國網友憶起2年前曾到台灣，乘坐這列火車，當時沿途壯觀的景色，一側是蔚藍的海岸，另一側則是鬱鬱蔥蔥的山脈和陡峭的懸崖，不禁感嘆「真可惜，我永遠都不會想到這是一條如此危險的道路！」
也有另一名網友表示「為失去的生命感到難過！」並透露幾年前，他曾到台灣乘坐火車，當時就覺得火車真的很嚇人，因為老舊又吵雜，還不停搖擺，驚呼「那時候我為自己的生命感到擔心」。（編輯：賴詠璿）