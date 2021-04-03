比鄭捷案死傷還嚴重！律師分析「不可能判太重」：沒辦法

台鐵太魯閣號408車次昨（2）日發生40年來最嚴重死傷事故，工程車因滑落撞上太魯閣號導致出軌，釀成50人死亡、178人輕重傷。涉嫌肇事的49歲工程車司機李姓業者目前則遭花蓮檢警聲押。對此，律師林智群就指出光就包商的過失結果來看，是比鄭捷捷運殺人更嚴重，但在法律評價上恐怕會輕很多。

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林智群律師

指出，這起重大事故光就結果來看，肇事的李姓業者的過失死傷人數比鄭捷來的多，但正因為李姓業者「不是故意」，在法律評價上會輕很多。林智群分析這起事故屬於「過失行為（一次沒停好車）」，法律上無法用數罪併罰，只能用想像競合以判刑最重的法條的刑度處理，「過失致死罪頂多5年」。

▲台鐵408次太魯閣號出軌事故示意圖，此列車先是撞上滑落邊坡的工程車後撞進隧道，死傷慘重。（圖／NOWnews製）

此外林智群也分析關鍵，強調「破壞鐵道導致火車出軌」，如果是故意犯罪本來最重可以判到10年，但就目前情況來看李姓業者並非故意，只能以過失犯處理。而檢察官聲押的理由是認為「『有逃亡串證之虞』且『犯罪嫌疑重大』」而非以「重罪（3年以上的罪）」聲請羈押禁見，「你就可以知道這個案子最後的結果，不可能判太重」。

林智群最後也補充，民事賠償部份包商肯定是賠不起的，「找台鐵還比較有機會」，許多網友也留言感嘆「已經可以想像判決出爐後，媒體和所謂輿論會有怎樣的核彈級回應了」、「一個無心造成如此的人，應該自己的良心譴責就是一輩子的枷鎖」、「預料之中，只是傷亡慘重令人難過」。

花蓮地檢署檢察長俞秀端受訪時表示，此案為社會矚目案件，對涉案人李義祥聲請羈押中；對於相關證據保存，已有好幾組檢察官分別在現場和必要場所進行搜索，交通部則表示，目前意外累計50死、178傷，其中已確認44名死者身份。（編輯：楊智傑）