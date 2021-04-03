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NBA／湖人展開客場7連戰　Kuzma轟30分首戰退國王

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-03 12:29:14

Kyle Kuzma
▲湖人Kyle Kuzma攻下全場最高30分，幫助球隊擊敗國王，客場7連戰拿下首勝。（圖／美聯社／達志影像）
前天慘敗公鹿後，衛冕湖人今(3)日重新振作面對國王，在沙加緬度下起「三分雨」，全隊三分球33投17中，命中率破5成，儘管2主將和新援都因傷缺陣，小將Kyle Kuzma跳出來攻下最高30分，終場以115:94獲勝，為客場7連戰開出紅盤。

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湖人這次客場之旅不容易，先後要對上快艇和東區榜首籃網，尤其在「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis都因傷缺陣下，考驗年輕軍團和板凳深度，而新加入的中鋒Andre Drummond要拚下役歸隊。

所幸今天客場首戰面對西區第11的國王，湖人射手們拿出強大外線火力，三分球33投17中，命中率達51.5%，相較對手35投僅10中，命中率不到3成，湖人在上半場打完就拉開雙位數領先，並笑到最後。

Kuzma和後衛Kentavious Caldwell-Pope同樣貢獻全隊最多4顆三分球，前者包辦30分5籃板3助攻，後者挹注13分，另一後衛Dennis Schroder貢獻次高17分，全隊5人上雙，輕鬆贏球。

國王部分，Harrison Barnes繳出最高26分5籃板，但有5次失誤也是全隊之首，主控De'Aaron FoxDe'Aaron Fox手感相當差20投僅5中，只拿12分。

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