太魯閣出軌釀50死！台人曝「日本施工照」嘆：真的不意外
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 13:50:42
台鐵408次太魯閣號於昨（2）日上午發生重大出軌意外，列車在行經花蓮大清水隧道時，遭到工程車砸中，疑因一輛工程車滑落侵入軌道，導致列車撞上而發生嚴重出軌事故。這也讓許多網友開始探討「台灣的工安」是否有出現問題，更曝光了「日本施工照」做比較，直言「真的不意外」，引起熱議。
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》中PO出一篇文章表示，「看看日本；再看看台灣，就知道台鐵事故真的沒什麼好意外，這是不該發生的事情」，原PO更隨文附上圖片比較，從照片中可以看到，日本施工時防護措施做得非常嚴謹，這也讓原PO認為「台灣施工真的很不尊重別人的安全，只管自己的便利，路上交通也是，這時候達人多檢舉，罰錢就怕了，規矩就會遵守」，他更舉出有些台灣施工的工地晚上都沒有「安全人員」，讓他非常擔憂，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「台灣施工，叫你不能進去，還是說我家在裡面，還是一樣進去」、「台灣要這樣封路保證被住附近的人罵死」、「你應該說民情不同，我封起來，台灣人看到有縫他還是要從縫過」、「日本講求的是品質，台灣講求的是效率，完全無法比較」、「台灣的施工單位很多根本沒有受過正規的訓練，難怪會一直出事」、「封的再好...台灣人一樣直接拿掉三角錐騎過去」。（編輯：王柏文）