一月就打過俄羅斯疫苗！阿根廷總統新冠檢測呈陽性
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-03 15:02:49｜2021-04-03 15:07:35
新冠肺炎疫苗接種作業在各國緊鑼密鼓的進行，雖然在部分國家確實有疫情降溫的跡象，但關於疫苗安全和效用也始終存在疑慮。阿根廷總統費南德茲(Alberto Fernandez)在今(3日)傳出新冠病毒檢測呈陽性，雖然在大流行之下，一國領袖中招似乎已不足為奇，但費南德茲早在今年1月就施打過疫苗，照理不會有等待疫苗生效期間染病或潛伏期的問題，也因此引起外界對俄國疫苗的關注。
綜合外媒報導，剛滿62歲的費南德茲，今年初已接種過俄羅斯研發的「衛星-V」(Sputnik V)疫苗，但他今日卻在推特上表示，本身有發燒的跡象，初步檢測對新冠病毒呈陽性反應，至於進一步確切結果則還在等待。
費南德茲也表示，雖然初步檢測為陽性，但目前為止他感覺身體狀況還行，精神也算不錯。
「衛星-V」是全球最早推出的疫苗之一，阿根廷則是拉丁美洲最先批准使用的國家，在費南德茲檢測呈陽性的消息傳出前，歐盟正在研議是否核准使用「衛星-V」，以加速歐盟人口施打疫苗的進度。
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