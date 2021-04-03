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P聯盟／喬登、施晉堯合砍65分　領航猿止6連敗闖進季後賽

記者黃建霖/彰化報導

2021-04-03 16:37:33｜2021-04-03 17:14:10

領航猿洋將喬登切入拋投
▲領航猿洋將喬登切入拋投。（圖／PLG提供）
P.League+本周兩場比賽都在彰化縣體育館開打，福爾摩沙台新夢想家迎來本季最後的主場周，首戰面對近況很糟的桃園領航猿，不過球隊防守出狀況，讓對手整場投進13顆三分球，兩分球命中率也超過5成，終場以95:106落敗，而領航猿贏球後，終止6連敗，也收下季後賽門票。

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雖然本周的主題是田壘，不過今天的比賽依舊攸關季後賽門票，賽前領航猿和攻城獅僅有2場勝差，不過兩隊本季不會再交手，猿隊要剩下的比賽全敗，攻城獅才有機會，因此今天若他們能贏球，就能確定晉級。

本場比賽兩隊教練調度上都有一些想法，夢想家僅讓希克斯一名洋將上場，杰倫、楊敬敏、王柏智因為上周衝突而遭到禁賽，塔克也做壁上觀；領航猿則是有登錄傑克，但這場並未讓他出賽。

本場比賽開打後，希克斯延續上周好手感，第二節沒打到一半就已攻下16 分，不過領航猿這場打出理想的團隊進攻，喬登和施晉堯也分別拿到雙位數的得分，讓客隊取得8分領先；主場軍雖然曾在靠著吳松蔚和錢肯尼的3顆三分球瞬間縮小分差，但暫停回後他們命中率又直線下滑，猿隊半場打完團隊兩分球命中率52%，三分球命中率38%，順利取得58:43領先。

易籃再戰後，雙方節奏打得非常快，領航猿一度領先來到20分，不過重頭戲在於第三節後段田壘上場，並且一上來就投進三分球，還要到犯規，之後又兩度精采傳球助攻隊友，讓現場球迷相當興奮。末節兩隊打得對抗性不多，比賽時間也就這樣走完，最終領航猿以10分之差贏球。

在經過一段來台後的適應調整其後，喬登這幾場狀態慢慢回升，此役投進6顆三分球，砍下34分，還有11籃板和4助攻；球隊本土一哥施晉堯也轟下31分，全隊有5人得分上雙。

夢想家方面，希克斯也投進5顆三分球，砍下33分、10籃板，錢肯尼得到22分，射手吳松蔚飆進5顆外線，斬獲15分，譚傑龍則有10分、10籃板的「雙十」演出。

領航猿獲勝之後，也確定攻城獅無緣季後賽，前者將和夢想家在季後賽進行交手，勝者再和聯盟龍頭富邦勇士來爭奪最後的總冠軍。

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