詭異男提汽油沿路倒水溝？原來是為了防這個

高雄有目擊者指出，昨（2）日下午3點半左右，在苓雅區林泉街看到一名可疑男子提著泉水桶，將不明液體倒入附近多個水溝內，因附近住戶聞到嗆鼻汽油揮發味，水溝蓋還有油漬，一度懷疑是有人將汽油倒入水溝中，經警方通知該名男子到案，才發現是清潔公司人員，倒的也不是汽油，而是防止孑孓滋生的藥劑，誤會一場。





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轄區苓雅分局凱旋路派出所於昨（2）日16時22分許獲報稱於林泉街有民眾傾倒汽油於水溝，經該所員警到場後，立即通知環保局人員到場清理，經警方查訪現場目擊者後，民眾稱於當天下午3點半左右，有一名身著藍色衣褲的男子提水桶將疑似為汽油之液體倒至水溝內，造成附近店家周邊飄散濃厚汽油味，引起附近民眾恐慌。





經凱旋所警方派員沿線擴大調閱周邊監視器後，發現該名身著藍色衣褲的男子係某民間消毒公司的32歲黃姓員工，當天是受到林泉街某店委託，為防止水溝內孑孓滋生，而使用「攔孑網」薄膜阻孓液劑（環境用藥油劑、中西藥廠合法用藥）傾倒於林泉街13到19號前之水溝內，並非是傾倒汽油，讓附近居民鬆了一口氣，凱旋路派出所目前也已請該名黃姓男子到案說明，並通知環保局人員到場採證，查明釐清該清潔劑之藥劑性質，以及是否有違反相關法令，依法究辦。



