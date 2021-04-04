工安一走「保力達繼續喝」！他怒斥工地陋習：安全在哪裡

台鐵太魯閣號翻覆事故震撼全台，同時喚起民眾對於工安重要性的意識，不少要求台鐵改革的呼聲也隨著高漲。一名擔任工人的網友對此則表示，其實自己對「工安」這個詞相當反感，原因是現場許多人都是聽到巡檢，才會穿上裝備「配合檢查」，只要檢核督導人員一離開，工頭、工人又繼續擺爛，「如果都是為了檢查而演戲，那未來我們的安全在哪兒？」

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這名男網友在臉書社團《爆廢1公社》以自身就是工地人員的角度，試圖向網友分享工地文化，他提到在大眾對於太魯閣出軌意外氣憤悲痛時，也該關注工地文化背後的隱憂，「每次都是聽到有人巡查、巡檢，工安要來檢查了，這些工頭工人才穿上裝備配合檢查，然後工安走了，工頭、工人繼續擺爛，保力達繼續喝，繼續危險施工」。

▲太魯閣出軌釀成51死、200輕重傷的重大事故，民眾也聚焦討論工安重要性。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）

長年觀察到這些現象的原PO也不禁納悶提問工地的人是怎麼知道工安要來檢查的？這些人又是怎麼知道今天要演戲的？「如果都是為了檢查而演戲，那未來我們的安全在哪兒？不管是不是太魯閣，我們的安全到哪兒都是未知數」。

文章曝光後，許多網友也紛紛留言回應「職安是真的想為大家著想，但現實是決定權在主管；規定可以訂的很嚴，但大家做不到就沒意義了」、「有時認真看待這件事的人還會被同僚排擠」、「檢討職安不如改善工地文化」。

此外，留言也釣出工安人員出面回應，指出其實大門保全往往會在職安員簽到時，通報內部工人，「真的不用小看情報傳遞的速度，大家都怕罰錢！」，再來普遍他看見的現象的確是「安全就流於形式，變成表面工作了」，最後他也強調開單、開罰對任何人都沒好處，大環境的安全意識提升還是得靠大家注意才有幫助。（編輯：楊智傑）