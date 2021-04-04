台灣防衛利器 國防部增購愛國者三型飛彈
新頭殼newtalk
2021-04-04 22:09:43
我國向美國採購愛國者三型飛彈計畫，已在2017年全數交運完成，由於尚有約200億元結餘款，傳出軍方已與美方談妥處理方案，要增購數量甚多的愛國者三型的增程型MSE飛彈，國防部上周三(3月31日)首度證實，台美已完成增購計畫方案，確定會增購一批愛國者三型增程型MSE飛彈，預劃在2025丶2026年分批完成交運及部署作業。
愛國者三型增程型MSE飛彈，最大攔截高度20公里，最小攔截高度300公尺，導彈對飛機作戰時的最大有效射程為70公里，對戰術彈道導彈作戰射程是30公里，最大飛行速度5馬赫。
一輛現役的愛國者3發射車可以裝4組、4聯裝愛國者三導彈組，共16枚。而愛國者3增程型因為導彈體積更大，要使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚導彈。目前只有美國陸軍和日本自衛隊的導彈部隊部署使用愛國者三增程型。我國空軍沒有透露計劃購買多少枚導彈。
國防部並表示，有關愛國者三型增程型MSE飛彈補充採購案，是台美雙方在2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議，經雙方研討後，空軍依美軍報價資料及結清的全案可用額度，補充採購原作需文件核定所需的飛彈數量（非備份件），增購愛國者三型增程型MSE飛彈，並預劃於2025年丶2026年分批完成交運及部署作業。
新聞來源為Newtalk 新頭殼