日本6市將實施防止疫情蔓延措施　設立罰則

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這3府縣的知事可對餐飲業者發出籲請或命令，業者營業時間最晚至晚間8時為止。對於在沒正當理由情況下違反命令的業者，知事可處以20萬日圓（約新台幣5萬2000元）以下的罰金。這屬於違反行政命令的行政罰罰金。
日本首相菅義偉今天在富士電視台的節目上被問及其他地區是否被追加列為「防止蔓延等重點措施」適用對象時表示，如果有必要的話，會毫不猶豫地追加。
有關防止蔓延的措施，菅義偉說，都道府縣的知事將時常與防疫有關的大臣商量，如果知事認為有必要列為適用防止蔓延措施的話，中央政府將儘速批准。
被問及如果東京都也要求列為適用防止蔓延措施的對象呢？菅義偉答說，將與專家商量疫情的動向，再做判斷。
日本經濟再生大臣西村康稔今天在內閣府與東京都知事小池百合子舉行會談，聽取有關東京疫情的報告。會談後，小池對媒體表示，東京的確診病例持續增加中，將與中央政府合作防疫，關注本週的疫情走向。
西村今天與小池會談之前，在日本放送協會（NHK）節目上言及5日起將實施的防止蔓延等重點措施。他表示，烤肉、路旁飲酒的行為導致疫情擴大，呼籲民眾務必要注意飲食情況，抱持最大的防疫戒心。
日本關西地區的大阪府、兵庫縣目前變種病毒株擴大，他呼籲民眾盡量少與關西地區往來。
餐飲業者配合防疫，在防止疫情蔓延措施中提早打烊的話，政府將給予補助金，營業規模大的業者最多每天可獲20萬日圓；中小企業每天可獲4萬至10萬日圓的補助金。
餐飲業或大型活動配合防疫的重點為營業時間縮短，最晚至晚間8時。業者盡量不要使用卡拉OK設備、活動進場人數不超過5000人。（編輯：高照芬）1100404