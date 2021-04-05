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卓榮泰盼林佳龍告訴我們：「台鐵列車」要如何開下去？

新頭殼newtalk |林朝億 台北市報導

2021-04-05 16:49:18

▲ （圖／新頭殼）
▲前民進黨主席卓榮泰 （圖／新頭殼）
台鐵太魯閣號408號次列車出軌，造成50死嚴重事故，交通部長林佳龍昨晚也在臉書宣布請辭。前民進黨主席卓榮泰今（5）日臉書發文說，這事一件可以不應該發生的人為意外，問題是人離開了，問題留下來，而下一個人會承擔起改革的責任嗎？他期待林佳龍能清楚告訴國人，這部「台鐵列車」要如何繼續開下去？

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卓榮泰說，這幾天，全國都籠罩在震驚與不捨之中，為傷亡者集氣祈福；所有醫護、警消、救難人員的辛苦及各界人士的關懷令國人敬佩與感謝！昨夜，林佳龍部長表達將在搶救吿一段落後辭去部長乙職，讓人想到他在事故現場穿梭、疲憊、傷感的身影和一位政務官員的宿命與天職！

卓榮泰說，太魯閣列車重大交通事故，是一件完全可以不應該發生的人為意外，它事後的檢討一定會也一定要把台鐵這個老舊機關多年的沈痾全部都清算一遍，這是非常沈重的負擔，不過這也是主管機關負責人員必要面對的職責所在；問題是，人離開了，問題留下來，而下一個人會承擔起改革的責任嗎？如果能，或許我們遇到的問題應該會更少才對！

卓榮泰說，真正要解決長期以來的問題需要理性跟耐性，只有不斷的探索、不停的執行，把全盤整套的改革方案嚴謹、徹底的完成，才是為政者負責任的態度與作為！

卓榮泰說，面對這麼多的傷亡人數，佳龍部長心裡一定跟家屬一樣悲痛，也對外表達了辭意，我不敢為他叫屈也不能向他致敬，身為政務官的身影只有自己能選擇，但總會在國人心中留下歷史的評價！

卓榮泰說，佳龍部長您辛苦了！不幸的事件還在搶救，更艱難的現場復原及傷亡善後賠償還要進行，台鐵的體質改善更是迫不及待，這都是尚未了的責任⋯⋯

他期待佳龍部長能清楚告訴國人同胞：

這是一件怎樣的人為事故？是單純的過失意外還是有其他因素？

本件相關工程的選商、標案、施工過程有無什麼樣的問題？

每一位罹難者、傷者能受到什麼樣的賠償與照顧？

最令人詬病的東部交通到底何時能改善到什麼程度？

國內公共工程安全措施到底出現什麼破口？

這部「台鐵列車」要如何繼續開下去？

部長，我更希望您能告訴我們答案！ 

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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