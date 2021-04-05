為什麼台鐵老是在出包？韓德凱文森媽媽：無法接受
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-05 17:22:25｜2021-04-05 17:23:38
29歲的吳姓網紅「心享事宸 韓德凱文森」疑似搭上408次太魯閣列車前往台東後就失聯，今（5）日上午已證實，第49名罹難者就是網紅吳享宸，吳母下午出面受訪時說，看到這個事件的時候還不知道兒子就在車上，第一個想法就是「為什麼台鐵老是在出包？」，「我的兒子才幾歲」，就遇到這樣的問題，叫家屬怎麼接受。
吳母首先感謝大家關心，並坦言事情來的非常突然，帶給家屬非常大的身心傷害，「我的兒子才幾歲，你們看到了嗎？才幾歲，正在起步，如日中天，就遇到這樣，叫我們家屬怎麼接受」，事情發生的那一天，還不知道兒子在車上，當時的第一個想法就是「為什麼台鐵老是在出包？」從事故發生當天開始，一直都沒有覺得自己家會涉及這件事，一直到今日早上，還沒接到消息前，還有朋友在問「怎麼會這樣？」，當時還很有信心地說「我的兒子會平安地回來」，可是等到的卻是這樣的答案。
吳母表示，歷年來重大事故層出不窮，希望不要老是只是在那邊檢討，「只聞樓梯響、不見人下來」，這樣是沒用的 每個人都有家人，哪一天誰會去搭哪班車沒人會知道，「或許是你、或許是我，或許是我們的家人、朋友，生命難道要受到這樣的對待嗎？」。
吳母說：「我是一個單親媽媽，這孩子從小就是我一個人帶大，然後就這樣斷送在…，我不知道用殺人機器還是什麼方式來形容」、「我不敢說他是最優秀的，但肯定他是很優秀的，就這樣子沒了，如果是你們的親人，請問你情何以堪？」，兒子為什麼會搭上這班死亡列車，「他是去工作的，他不是去玩的，即使是去玩，也應該有安全的保障」，請有關單位不要只是進行檢討，要有實質上的作為。