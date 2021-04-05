太魯閣號事故罹難 侯友宜靈堂前頒輔大音樂才女畢業證書
記者陳志仁／新北報導
2021-04-05 21:04:08｜2021-04-05 21:06:13
台鐵408車次太魯閣列車2日行經花蓮清水隧道發生出軌的事故，造成50人不性的罹難；新北市長侯友宜今（5）日前往慰問不幸罹難的輔仁大學曾允鑀同學家屬，並代表校方頒發名譽畢業證書，肯定她在校的優秀表現。
侯友宜受訪時指出，輔仁大學四年級音樂系的曾允鑀同學，即將在今年畢業，她最大的心願是在畢業上可演奏鋼琴，跟所有的好朋友來分享，非常可惜、也令人難過，她不幸往生了；學校為讓她圓最後一個夢，所以輔大的師長到允鑀靈前，送給她一張來不及拿的畢業證書。
侯友宜說，我們用最大的愛，謝謝允鑀陪著我們及她所有最愛的同學們，走人生的這一段路；這是她一生最重視的一張文憑，因此他與輔大藝術學院的師長們，在允鑀靈堂前宣讀她的畢業證書證明文件，認為允鑀是一個最棒的音樂學生，希望她一路能夠平安在天做天使。
侯友宜表示，已指示法制單位及社會局、民政局成立專案協助，盡全力幫助受害者包括刑事及民事的求償；身為地方首長感到萬般不捨，除陪伴家屬走過傷痛，為傷亡者集氣祝福外，也希望相關單位能記取教訓、深刻檢討，避免同樣的意外再次發生。