高雄富邦馬拉松跑起來！增破紀錄獎金快來挑戰

港都的年度盛事「2021高雄富邦馬拉松 」回來了！今年賽事以「超越自己」為主題，邀請各地熱愛路跑的朋友10月30、31日一起到訪高雄，活動設計不僅加入萬聖節歡樂元素，適逢高雄更名百年，更特別規劃一條百年風華的歷史軌跡，還增設了「破全國紀錄獎金」，並加贈完賽跑衣、抽運動鞋，讓跑友們跟著賽事感受高雄的熱情、進步與轉變。





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受到疫情影響，去(2020)年活動停辦，而2021年原定於1月30日、31日舉行也因疫情延期至10月30、31日，今年賽事主題是「超越自己beyond yourself」，體現挑戰自我、超越自我極限的馬拉松精神。





▲今年適逢高雄更名100周年，特別規劃有著百年風華的特色路線，更將首次跑進高雄港區、西子灣海岸線，十足展現高雄的山、海、河、港特色。（圖／高市府運發局提供）

今年適逢高雄更名100周年，特別規劃有著百年風華的特色路線，沿線景色包含蓮池潭（龍虎塔）、愛河、中都濕地、85大樓、展覽館、流行音樂中心、哈瑪星鐵道文化園區、駁二藝術特區等，更將首次跑進高雄港區、西子灣海岸線，十足展現高雄的山、海、河、港特色。





「高雄富邦馬拉松 」賽事由《富邦人壽保險股份有限公司》冠名贊助，為支持台灣優秀選手，特別於今年增設國內選手「破全國紀錄獎金」，祭出總值60萬的破全國紀錄獎金（全馬男子、女子各20萬元、半馬男子、女子各10萬元），鼓勵全台菁英選手參賽，以追求卓越為目標，不斷向前。





▲「2021高雄富邦馬拉松 」今年賽事以「超越自己」為主題，活動設計還加入萬聖節歡樂元素。（圖／高市府運發局提供）

▲為支持台灣優秀選手，今年特別增設國內選手「破全國紀錄獎金」。（圖／高市府運發局提供）

賽事因疫情影響，延期至10月30日至31日舉辦，為感謝報名（含保留資格）跑者的支持，運動發展局加贈紀念完賽跑衣一件。原報名跑者保留參賽資格者，更可直接參加線上馬拉松抽運動鞋抽獎活動，將送出高達100雙知名運動品牌慢跑鞋回饋保留資格的跑者。中獎名單將於4月13日公布，相關資訊請隨時關注賽事粉絲團及官網。



