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郭綜合醫院心臟血管外科文豪醫師指出，靜脈曲張除了傳統大隱靜脈剝除術之外，近年來傷口小、失血少、感染風險降低且恢復時間較短的微創手術在國內蓬勃發展，至今近8成以上患者已選擇接受大隱靜脈腔內雷射燒灼術，最新的則有各大醫學中心正逐漸運用的大隱靜脈腔內膠水封合術，皆有不錯的治療成效，且10年內復發率降至20%以下。
靜脈曲張分六級 個別治療方式一次看
靜脈曲張依症狀與疾病強度分為6級：第一級：皮膚下可見表淺細微血管擴張，俗稱蜘蛛絲；第二級：大隱靜脈等體幹血管進一步腫脹進而扭曲如蛇行於皮下，俗稱浮腳筋；第三級：出現水腫、抽筋、痠痛等症狀，如雙腳腫脹程度不一，則出現大小腳；第四級：開始脂皮硬化與黑色素沉積，腿部膚質逐漸變差；第五級：潰瘍後緩慢痊癒；第六級：則是持續性開放性潰瘍。
文豪醫師表示，一至三級著重預防保健、口服或外用藥物治療下可改善症狀，然二級以上也可考慮手術治療，若達四級以上就需儘早評估手術治療，以免進一步惡化造成下肢嚴重感染，甚至截肢。
出現疑似靜脈曲張症狀 應就醫診治
文豪醫師提醒，依據臨床經驗，若有以下情形，應該及早就醫診療：日常工作需要久站或久坐的上班族，下班返家後脫襪發現腳踝腫脹、腳部傷口很不容易恢復，甚至出現慢性潰瘍、夜晚睡覺時小腿不自主的頻繁抽筋、腿部痠麻腫痛多年且近來越來越不耐站立或行走等。
資料來源：健康醫療網 靜脈曲張如何改善？ 專科醫師解析常見治療方式
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