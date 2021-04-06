最新財產申報 蔡英文存款5284萬、較上期增407萬
記者劉育辰／台北報導
2021-04-06 12:24:23｜2021-04-06 12:25:08
監察院今（6）日公布最新一期的廉政專刊中，總統蔡英文的存款為5,284萬餘元，較去年申報增加約407萬元；另委託律師管理的2020總統大選補助款，截至2020年11月，帳戶餘額1億1,943萬元。
監察院最新一期的廉政專刊中，蔡英文財產申報日為2020年11月1日，申報內容有2筆在台北市的土地、信託4筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；建物部分有2筆信託，分別位在台北市大安區、新北市永和區，與2019年11月15日申報時相同。存款部分，則有5,284萬7,068元，較上次申報時的4,877萬3,937元，增加約407萬元。此外，由律師管理的2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2020年11月1日，帳戶餘額1億1,943萬3,550元。
有價證券總價額則為413萬6,370元，是持有中正企業股份有限公司的股票41萬3,637股。另以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。至於「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」2本書的著作權，由於價額無法估計，也與上次申報時相同。
另外，廉政專刊中也刊載了交通部部長林佳龍與配偶廖婉如及國民黨立委江啟臣的財產申報內容。林佳龍與廖婉如的財產申報內容，包含1筆在台北市中山區的土地及2筆建物，另外信託1筆在台中市的建物與新北市金山區、台中市的2筆土地，與2019年3月18日申報時相同；兩人存款則為1億5,003萬3,572元，與上次申報增加約2,452萬元；有價證券1億3,447萬8,290元，與上次申報減少約948萬元。
江啟臣與配偶劉姿伶則有9筆位在台中市及新北市的土地、8筆分別位在台北市及台中市的建物，存款2,051萬3,256元，另有房貸334萬6,828元；有價證券121萬4,179元、事業投資總金額3246萬5,000元。