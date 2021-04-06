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「觀音佛祖慈善會」清明節關懷2困頓家庭

記者鄧力軍/台中報導

2021-04-06 15:38:47

觀音佛祖慈善會清明節關懷2困頓家庭
▲「觀音佛祖慈善會」理事長林埼均等一行人發放補助善款協助2名生活極為困頓民眾(圖/記者鄧力軍翻攝)
警一分局警備隊警員林志營利用勤餘時段關懷弱勢，並居中聯繫慈善團體對弱勢族群伸出援手渡過難關。清明節前與「觀音佛祖慈善會」理事長林埼均等一行人發放補助善款協助2名生活極為困頓民眾，期能暫度難關恢復正常生活。

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經林員協助之顏姓民眾，育有一名先天性下半身癱瘓女兒，本身從事清潔臨時派遣工，前陣子其先生罹患急性骨髓性白血病(血癌)不幸往生，無力能處理，林志營得悉後積極為其奔走協助。

第2位為68歲之王姓民眾，於109年7月因左腳感染腫脹迄今未痊癒，又於110年2月21日接受左足第一蹠骨截骨並拇囊切除手術，迄今左腳大腳滑液囊炎仍潰爛未癒，醫生叮囑目前宜休養不能勞動工作，休養期間需12週，迄今已半年以上無法拾荒並積蓄用罄陷入貧困，又加上不識字，不清楚社福申請之相關流程，就醫時透過病友知悉第一分局的林員能熱心協助，因此鼓起勇氣，主動前來向林員尋求協助。

上述2個案由林志營聯絡觀音佛祖慈善會理事長林理事長，而理事長於清明節前夕專程前來發放善款各新臺幣6,000元整，助其能安然度過目前難關，早日恢復正常生活。

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