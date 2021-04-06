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嘉義76年木造透天1.6億成交？專家：未來將是「金雞母」

記者賴志昶／台北報導

2021-04-06 15:35:20

▲嘉義市區老透天連同11筆土地，以總價1.6億成交，站穩去年嘉義透天總價龍頭。（圖／台灣房屋提供）
▲嘉義市區老透天連同11筆土地，以總價1.6億成交，站穩去年嘉義透天總價龍頭。（圖／台灣房屋提供）
據實價登錄揭露，去年3月在嘉義市鬧區新榮路上，出現一筆1.6億元的透天宅交易，該透天為屋齡76年的木造建築，建物登記面積僅7.05坪，不過含增建或未登記建物，且交易還包括周邊11筆商業區土地，達330坪，交易總價站穩2020年嘉義市透天宅總價冠軍，更是嘉義市自有實價登錄以來第二高總價的透天宅。專家指出，這次大方出手的買方為「松久建設」，近年也在湖子內重劃區有不少新案推出，在當地頗具知名度，這次出手，應是因為土地價值，且該地段未來的發展潛力。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年國內都會精華土地供給趨近飽和，在素地難求及危老都更帶動下，業者開始轉往老舊建物的土地整合，其中不少透天宅因地段佳、地坪大、產權單一，同時兼具開發和店面價值，身價逐年翻漲。

張旭嵐指出，該透天僅一層樓，現況由小吃店承租作，建物價值不高，主要是一同交易的11筆土地，合計面積高達330坪，是精華區中少見具開發效益的建地，若業者未來有意申請都更，該土地面積也符合1000平方公尺（302.5坪)的申請門檻，爭取到都更容積獎勵，替開發增添一項利多，才會吸引業者投入上億資金買進。

▲嘉義市歷年老透天交易總價排行。（表／台灣房屋彙整）
▲嘉義市歷年老透天交易總價排行。（表／台灣房屋彙整）
台灣房屋嘉義圓夢家加盟店店東賈存蓉指出，若以總價1.6億面積330坪來換算，該土地每坪成交近50萬，而過往新榮路周邊土地行情約3、4字頭，業者用近5字頭的價格購入，價位固然看似不斐，但由於該透天坐落的土地使用分區為商二用地，建蔽與容積率達70％、350％，屬嘉義市土地使用強度最高的區塊，若是未來朝住商大樓開發，除可將一、二樓規劃為店面，出租賺取報酬外，其他樓層也能作為住宅出售，算是一筆攻守俱佳的「金雞母」交易。

 此外，賈存蓉還補充，新榮路一帶屬嘉義傳統舊市區範疇，沿途店家林立，周邊不乏頂好、銀行或影城等中大型商家，位置也距嘉義火車站不遠，擁有站前、嘉年華影城等商圈，生活機能相當豐足；加上目前鐵路高架化工程陸續進行，待完工通車後，長期因鐵路切割的嘉義市東、西區的任督二脈將被打通，帶來更多消費人潮，使當地後勢看旺。

面對老屋翻紅，台灣房屋進一步統計，嘉義市屋齡30年以上的透天宅交易中，整體交易量從2017年的474棟，增加至2020年的529棟，成長幅度達11.6％。

對此，張旭嵐也說明，近年老屋市場除了有都更獎勵外，2017年加入危老條例，也為市場帶來一股活水，尤其危老雖需全體住戶同意，但因放寬對於基地面積限制，且申請程序更為簡便，加上獎勵容積明確，市場迴響頗為熱烈，使老舊透天、平房的交易量，在都更和危老雙軌並進下持續成長，隨著國內不少都會精華路段飽和，加上房屋邁入高齡化，這類「高價老屋」交易比例應會逐年上升。 

▲嘉義市近三年透天交易量。（表／台灣房屋彙整）
▲嘉義市近三年透天交易量。（表／台灣房屋彙整）
 

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