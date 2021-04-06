資深男星爆料EXO燦烈 「小動作」很帥氣
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-06 22:00:00
南韓音樂電影《逐夢練習曲》由「EXO」成員燦烈主演，趙達煥飾演想要東山再起的經紀人，是將燦烈推向成功的幕後推手。 兩人這次首度合作，趙達煥大讚燦烈有禮正直，更舉出「喝一杯」的實例：「我當時正在減肥，整周只能吃沙拉跟雞胸肉，加上那時候去慶州、釜山、蔚山等地趕拍，真的很餓，所以跟燦烈私下相約去喝一杯。沒想到我因為有點酒醉，所以在第二輪的時候就先回去休息，後來聽說燦烈因此照顧工作人員直到早上。」
現年39歲的趙達煥，片中飾演曾經意氣風發，如今卻窮途潦倒，亟欲東山再起的音樂經紀人。角色有些莽撞，然而對音樂的熱情，卻比任何人都要來得單純；也因為對音樂具備敏銳的判斷力，讓他偶然中發現燦烈角色的音樂天分，打算將他推向成功之路。
趙達煥對此表示：「雖然燦烈的角色非常耀眼，但在協助他的過程當中，我的角色也將跟著發光，並跟他一起成長。雖然角色曾經歷巨大的絕望，但我想表現再度向前奔跑的帥氣樣貌，並在專業領域的職業意識當中，散發出自然而然的性感。」
為了表現角色，趙達煥為此積極瘦身，從眼神、語氣到走路姿態，都務求從內心深處作出改變。他也透露對經紀人的感激之情：「經紀人必須照顧心思細膩又敏感的藝人，甚至要比他們更加敏感數十倍。雖然世上所有事情都不容易，但我覺得沒有比經紀人這職業更困難的，有時會覺得他們比妻子更瞭解我。尤其當進入拍攝之後，特別會看到我的矛盾與不足之處，如同監視器般的存在，讓我更加依賴。」《逐夢練習曲》4月8日在台上映。
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