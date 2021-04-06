大亞展望今年有信心　營收預期衝破200億、獲利目標10億

我是廣告 請繼續往下閱讀
尤其瞄準國際綠電趨勢，為再生能源轉型鋪路，大亞期許作為能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。像是啟動儲能系統建置，日前大亞子公司大亞綠能科技才以9.38億元完成大同旗下子公司志光能源收購合約簽署，接手志光太陽能電廠位於台南市七股區的漁電共生案，雙方也將部署儲能系統，助益區域電網能源管理，結合創能與儲能，畫出電力新藍圖。
另外，大亞漆包線事業市占率近3成，為全台第一，隨著後疫情時代來臨，無接觸經濟飛速崛起，電機電子產業需求量倍增 (手機、物聯網相關設備、泵浦等相關產品需求增加)，沈尚弘預估集團未來市占率將不斷攀升，估今年市占有機會突破3成，尤其電動車產業也逐漸興起，集團已取得先機，有多項創新技術的產品運用於電動車馬達，未來發展潛力很有想像空間。
而邁入綠電世代，因應2025年國家再生能源政策，大亞集團朝能源產業鏈上下游轉型，積極開發綠電新事業，旗下子公司包含心忠電業、大聚電業、博碩電業、博斯太陽能，共53處太陽能發電系統，目前整體總發電量高達120MW。繼國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠「心忠電業太陽能學甲案76 MW」啟用，今年3月更完成收購大同旗下志光能源，將斥資60億建置全台最大漁電共生太陽能電廠。
沈尚弘指出，大亞集團全力配合政府政策及法規，期許以每年開發50MW地面型電廠的強度持續至2025年，待志光能源太陽能電廠併網啟用，集團所運營的太陽能電廠總裝置容量共計250MW，每年預估貢獻15億發電收入。此外，集團全力扶植新創事業，自2000年至今大亞創投已投入超過20億金額，含醫療、生技、電池、AI、科技、半導體、網際網路等產業，協助近150間上市櫃新創企業開花結果，未來也將持續投入各項新創事業，扶植多元企業成長。