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太魯閣號出軌釀50死　保險理賠金額估超過6億元

記者顏真真/台北報導

2021-04-06 18:52:12

▲太魯閣事故。（圖/記者林柏年攝）
▲太魯閣號出軌意外造成50人死亡，金管會初估保險理賠金額超過6億元。（圖／記者林柏年攝）
台鐵408車次太魯閣列車於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」撞上滑落邊坡的工程車，造成列車出軌，50人罹難，上百人受傷。根據金管會今（6）日公布最新統計，初估保險理賠總金額超過6億元，這還不包含醫療費用，其中光是國泰世紀產險承保的鐵路旅客運送責任保險理賠可能就達2億元，明台產險承保工程車強制車險預估理賠1.4億元。

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金管會指出，這次事故由國泰產險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，但單一事故最高理賠上限是2億元，這次已預估會動用到最高上限2億元。

至於涉案工程車則是由明台產險承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元，失能亦最高200萬元、傷害醫療上限20萬元，要看後續醫療費用實支付，預估給付金額1.4億元。

此外，金管會表示旅客若使用信用卡刷火車票會有信用卡綜合保險，傷亡名單中有4位乘客以信用卡支付票款，估計理賠金額逾7000萬元，其餘持續確認中。

至於人身保險部分，目前已知壽險公司及產險公司的保戶共211位在這次事故中，其中身故42位、傷者169位，還有公司仍在清查中，而包括學生保險、意外險及壽險的身故理賠金目前預估2.4億元，但醫療部分還無法估算。

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太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
15.15%84.85%
2021-04-06-2021-04-12

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
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