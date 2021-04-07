漢光37號演習7月實兵登場 首度驗證佳冬戰備道戰機起降
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-07 11:47:33
由於共機近年來不斷侵擾我國西南防空識別區，目前全台可用的5處戰備道中，僅位處屏東縣的佳冬戰備道還未完成戰機起降驗證，今年漢光37號演習7月實兵操演中，將進行佳冬戰備道戰機起降驗證，以因應敵情威脅。
國防部今（7）日例行記者會上，作計室聯合作戰處處長林文皇少將報告指出，本次漢光37號演習電腦兵推時間為4月23至30日，7月12日至16日則在我海、空域及本、外(離)島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效，並藉以強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，實兵科目包括佳冬戰備道啟用。
國防部為進行戰力保存及戰力再整補，在國道高速公路興建時在全台多處設置戰備道，以供戰時軍機能夠起降、整補掛彈。戰備道通常位處空軍基地附近，讓基地跑道受到破壞，無法降落時，戰機能改降戰備道進行整補、掛彈，再升空迎敵。國內共有6處可供戰機起降的公路戰備道，包括高速公路桃園中壢段（中壢戰備道）、彰化員林段（彰化戰備道）、台南麻豆段（麻豆戰備道）、台南仁德段（仁德戰備道）、嘉義民雄段（民雄戰備道），以及屏鵝公路佳冬段（佳冬戰備跑道），上述6處戰備道中，中壢戰備道雖於2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降。
2011年11月17日國軍「長青12號」操演，原定在佳冬戰備道完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，但是由於當天跑道的水分飽和量過高，空軍擔憂戰機降落時會產生水飄，因此取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過的衝場，只有執行陸航的CH-47SD直升機吊掛補給物資等訓練，成為唯一還未實施戰機起降驗證的戰備道。