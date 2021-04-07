《綠色牢籠》日本上映開紅盤　獨居阿嬤生命故事感動女性

台灣紀錄片導演黃胤毓致力於拍攝台灣、沖繩移民歷史，近來推出耗時7年紀錄片新作《綠色牢籠》，搶先在沖繩上映，成功衝出亮眼票房。該片透過高齡近90歲的台灣阿嬤橋間良子口述，回顧戰前「西表礦坑」幾近被遺忘的移民歷史，不畏疫情影響，滿座率高達8成，更獲得日本藝術片導演河瀨直美的盛讚。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《綠色牢籠》橋間良子阿嬤。（圖／希望行銷提供）

× ▲《綠色牢籠》橋間良子阿嬤。（圖／希望行銷提供）

導演黃胤毓在2016年曾推出，以沖繩八重山台灣移民為主題的系列紀錄片《海的彼端》，受到廣大觀眾的喜愛

，日前新作《綠色牢籠》總觀看人數是前作《海的彼端》的3倍，高達7成是女性觀眾，片中橋間阿嬤面對命運的強韌生命力，成功打動各年齡層的女性。對於台灣電影不畏疫情在日本開出票房佳績，黃胤毓也直呼開心，並表示：「希望觀眾看到在時代漂泊的女性，是如何在人生最後幾年中，重新回顧人生的苦澀與堅強。」

▲導演黃胤毓耗時7年拍攝《綠色牢籠》。（圖／希望行銷提供）

× ▲導演黃胤毓耗時7年拍攝《綠色牢籠》。（圖／希望行銷提供）

對於移民、國界等相關主題，黃胤毓表示自己很有興趣，早在大學到日本唸書時，就開始研究台灣、沖繩移民史，希望透過影像追尋那些被遺忘的回憶。他當初為拍攝《綠色牢籠》時，從拍攝主角橋間阿嬤從88歲到92歲過世的4年時光，後來又花了數年進行歷史考察、1年戲劇重現拍攝、1年剪接後製，前後耗時7年的光陰。這7年的深厚田野調查，除了以電影方式記錄橋間阿嬤一路的心路歷程，也將推出書籍《綠色牢籠：埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶》，詳實寫下這7年來的調查史料，以及拍攝團隊跟橋間阿嬤的濃厚情感。

▲《綠色牢籠》獲得日本藝術片導演河瀨直美的盛讚。（圖／希望行銷提供）

× ▲《綠色牢籠》獲得日本藝術片導演河瀨直美的盛讚。（圖／希望行銷提供）

《綠色牢籠》早在企畫階段就獲得國際注目，2015年入選德國柏林影展給予年輕新秀支持的新銳營「紀錄片工作站」（Doc Station）企劃案、更兩度入選瑞士真實影展的產業提案(DOCM)單元，拿下日內瓦後製獎（The HEAD – Genève Postproduction Award），評審皆以「兼具影像的詩意與親密性，且富有高度原創性與攝影品質」給予高度讚賞。《綠色牢籠》將於5月14日在台上映，

全片已在「嘖嘖」網站展開募資，導演黃胤毓也將於電影上映前，來台展開宣傳活動及校園活動。