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30歲媽找不到工作！履歷「炸滿經驗」0消息　內行揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 16:03:05

求職
▲一名媽媽表示自己求職四處碰壁，沒想到內行人一看履歷就秒懂，引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
每個人求職的時候，為了端出漂亮的履歷，都會寫上自己過往的工作經歷，但這樣真的會有加分嗎？近日，就有網友分享自己求職時，將自己的履歷寫上以前的工作經歷，但卻都沒有人通知他去面試，讓她找工作找得很心累，貼文引發熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「媽媽找工作好像有點困難，目前30歲，我口才不太好，講話不快又不太會介紹菜單，我是很少在換工作，但真的是找得有點累」只見貼出的履歷，工作經歷那欄寫滿滿，包括「美髮助理4~5年、火鍋外場半年、拉麵店外場1~2年、加油員+洗車員6年」等等。

▲媽媽曬出自己的履歷，表示自己找工作找得心很累。（圖/爆怨2公社）
▲媽媽曬出自己的履歷，表示自己找工作找得心很累。（圖/爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「有時候履歷寫太多反而沒加分效果，僱主認為你替換率太高喔」、「年資不要寫出來，把做最久的工作寫出來，寫2～3項工作就好，因為老闆和主管會以為你一直換工作」、「低於1年的不要寫，公司他們喜歡會做長久的，加油喔」、「建議把不到兩年的工作都拿掉喔！加油媽媽，你可以找到一份好工作」。

另外，也有網友建議「看完妳的履歷、建議去下載人力銀行的表格，完成後印出一張就可以重複影印使用在面試，不要再用這種便利超商賣的履歷了！而工作經驗也列三樣左右就好，列太多不會更加分，另外我覺得超市很適合你去試試看喔！加油媽媽。」（編輯：張嘉哲）

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