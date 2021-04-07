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搭火車根本還沒到！車票寫「請換位」她尷尬　爽翻真相曝

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 15:11:35

普悠瑪
▲台鐵的停靠站較為精準，不少人返鄉仍舊會搭火車。（示意圖／台鐵提供）
火車相較於高鐵，雖然速度比較慢，但因為其停靠站分得比較細、比較精準，不少人往返家鄉時仍舊會選擇搭乘火車。不過，近日就有網友表示，自己返鄉時搭火車，但車票上竟要他中途換座位，讓他非常不懂這舉動是為何？貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「自己返鄉的時候搭台鐵，結果坐到一半目的地也還沒到，車票上面就寫著要換座位，而且還是不同車廂，連假期間火車車廂又寸步難行，真的很麻煩啊QQ有人知道為什麼要這樣換座位嗎？」

▲網友分享自己搭火車時，明明就還沒到目的地，但車票上卻被要求換位。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己搭火車時，明明就還沒到目的地，但車票上卻被要求換位。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「兩段式換座位很常見，因為你直達的座位沒有了，有兩段式算好了，我有搭過一半就要開始站的」、「就所有能讓你一路坐到底的位子都賣完了，所以你的坐票是從每個座位空缺的時段湊出來的，也有只能坐一段路之後必須要站著的票」、「這樣很幸運了，我台北搭到桃園有座位，之後就要站到台中＝＝」、「爽到爆，兩段式還有座位...而且連假欸」。

而事實上，假設現在你要從台北搭火車至台中，但從桃園到台中的座位票已經售完，而到台北到桃園的還沒，台鐵售票人員都會貼心提醒「座位只到桃園，接著就是站票」，而也有會有像原PO的情況一樣，兩段式座位票，兩段區間正好都有位置，只是座位不同。（編輯：張嘉哲）

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太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

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