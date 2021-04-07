傳盤商低價收購香蕉 農委會：請公平會查辦
記者張志康/綜合報導
2021-04-07 14:30:21｜2021-04-07 14:32:40
立法委員蘇震清今（7）日在立法院經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲時指出，有盤商在產地以崩盤價收購香蕉。陳吉仲坦承有結構性問題，農糧署則表示將請公平會調查。
立法院經濟委員會今日邀請農委會、台肥、台農發及台農投等公司董事長進行專案報告並備質詢。蘇震清質詢時表示，香蕉產地收購價3天前每公斤還有12元，現在剩6元，比產地監控價6.6元還低，是崩盤價。蘇震清指出，今年香蕉並沒有減產，卻出現這種收購價，他質疑是人為操作導致。
對此，陳吉仲坦承有長期結構問題，要做改變；但是他無法說是某公司或某某人，不過農委會會負責、沒理由推卸。
農糧署表示，水果有上價、中價、下價三種價格，每公斤6元是品質比較不好的下價，目前南部產地收購價每公斤在8到10元，南部收購價的中價為8到9元、中部上價則有12元。
農糧署透露，有盤商在產地以很低的價格購買品質最差及好的香蕉，又跟立委抱怨價格太差、要農委會把價格拉高，這樣盤商就能賺價差，這不合理；按照一般農會、合作社的做法，品質好就應該用好的價位收購，不是好壞都買進來，再弄個好價位賣掉；因此農委會會請公平會去調查。