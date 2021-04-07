NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／蘇卡達龜遭貓「侵門踏戶」強壓頭　怒奔：來對決啊！

文/寵毛網

2021-04-07 20:00:00

影／蘇卡達龜遭貓「侵門踏戶」強壓頭　怒奔：來對決啊！
▲網友家的貓咪「阿財」強佔蘇卡達龜「阿蘇」的家（圖／粉專不龜路授權提供）
竟然有這麼「囂張跋扈」的惡霸，侵占人家房舍還強壓頭？住在台中的網友陳湘沂小姐日前在貓咪社團分享一段影片，一隻白底虎斑貓單手扣壓一隻拼命往前衝的龜龜，但仔細一看原來是貓咪闖入龜龜的家，牠心急想要衝撞貓咪，陳小姐看了替龜龜笑說：「有本事來正面對決啊！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳小姐養了四隻貓咪，其中年紀最小的「阿財」原先是要送養的貓咪，因為送不出去索性留下來自己養（圖／粉專不龜路授權提供）
▲陳小姐養了四隻貓咪，其中年紀最小的「阿財」原先是要送養的貓咪，因為送不出去索性留下來自己養（圖／粉專不龜路授權提供）
▲阿財個性活潑，但是可以跟龜龜和平相處（圖／粉專不龜路授權提供）
▲阿財個性活潑，但是可以跟龜龜和平相處（圖／粉專不龜路授權提供）
這對小活寶分別是兩歲的公貓「阿財」與蘇卡達龜「阿蘇」，陳小姐受訪時表示家裡有四隻貓咪，阿財原本是要送養的貓，但是送不出去索性留下來跟家裡的龜龜玩耍。阿蘇則是朋友暫時寄放的蘇卡達象龜，目前年紀尚幼，本身活潑好動又愛吃，對新事物充滿好奇心（備註：蘇卡達龜是世界第三大型陸龜，成年身長可達60～90公分，體重可達40～90公斤左右）。日前因為天氣冷，聰明的阿財跑到阿蘇的爬箱裡「照燈取暖」，沒想到阿蘇一看到牠就立刻上前想要衝撞阿財，一向跟龜龜相處很淡定的阿財立刻伸手壓住阿蘇的頭，但其實阿財是希望阿蘇「冷靜一下」，沒想到畫面看起來像是在欺負牠！

▲日前因為天氣變冷，阿財跑到蘇卡達龜「阿蘇」的爬箱裡取暖，好奇心強的阿蘇一見到阿財立刻衝上前想要撞牠（圖／粉專不龜路授權提供）
▲日前因為天氣變冷，阿財跑到蘇卡達龜「阿蘇」的爬箱裡取暖，好奇心強的阿蘇一見到阿財立刻衝上前想要撞牠（圖／粉專不龜路授權提供）
▲阿財：唉呦～你冷靜一點啦！（圖／粉專不龜路授權提供）
▲阿財：唉呦～你冷靜一點啦！（圖／粉專不龜路授權提供）
▲其實陳小姐家中的其他貓咪也會溜進龜龜的爬箱避寒，圖為（左）「村長」與「大大」（圖／粉專不龜路授權提供）
▲其實陳小姐家中的其他貓咪也會溜進龜龜的爬箱避寒，圖為（左）「村長」與「大大」（圖／粉專不龜路授權提供）
陳小姐笑說其實家中四隻貓咪都很喜歡在天氣變冷時跑到龜龜的家「避寒」，因此這種情形已經不是第一次，阿財雖然身為家中年紀最幼齒的貓咪，平時好奇心旺盛，但唯獨跟龜龜都能淡定相處，不曾欺負牠們，因此陳小姐才會放心讓阿財與龜龜在一起。網友看了影片都忍不住笑說：「現在的貓不講武德」、「蘇卡達龜：等我長大哩丟災！」、「還看鏡頭，明顯是狠角色XD」、「貓：你還太淺了，我單手讓你啦！」、「等蘇卡達長大，貓就只剩閃邊的份」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
81.82%18.18%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
26.4%73.6%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀