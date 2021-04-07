影／蘇卡達龜遭貓「侵門踏戶」強壓頭　怒奔：來對決啊！

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這對小活寶分別是兩歲的公貓「阿財」與蘇卡達龜「阿蘇」，陳小姐受訪時表示家裡有四隻貓咪，阿財原本是要送養的貓，但是送不出去索性留下來跟家裡的龜龜玩耍。阿蘇則是朋友暫時寄放的蘇卡達象龜，目前年紀尚幼，本身活潑好動又愛吃，對新事物充滿好奇心（備註：蘇卡達龜是世界第三大型陸龜，成年身長可達60～90公分，體重可達40～90公斤左右）。日前因為天氣冷，聰明的阿財跑到阿蘇的爬箱裡「照燈取暖」，沒想到阿蘇一看到牠就立刻上前想要衝撞阿財，一向跟龜龜相處很淡定的阿財立刻伸手壓住阿蘇的頭，但其實阿財是希望阿蘇「冷靜一下」，沒想到畫面看起來像是在欺負牠！
陳小姐笑說其實家中四隻貓咪都很喜歡在天氣變冷時跑到龜龜的家「避寒」，因此這種情形已經不是第一次，阿財雖然身為家中年紀最幼齒的貓咪，平時好奇心旺盛，但唯獨跟龜龜都能淡定相處，不曾欺負牠們，因此陳小姐才會放心讓阿財與龜龜在一起。網友看了影片都忍不住笑說：「現在的貓不講武德」、「蘇卡達龜：等我長大哩丟災！」、「還看鏡頭，明顯是狠角色XD」、「貓：你還太淺了，我單手讓你啦！」、「等蘇卡達長大，貓就只剩閃邊的份」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）