自備378萬「逃離公婆」！房仲廣告萬人瘋朝聖：說到心坎
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 16:48:21
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。不過，就有一名網友近期在路上發現，有房仲設計賣房廣告時，就搭配上了婆媳議題，在標題斗大寫下「逃離公婆」，十分吸睛。照片一曝光，瞬間就網路上掀起一陣討論。
原PO於臉書社團《路上觀察學院》上發文，表示自己在「路上驚鴻一瞥到」一張賣房廣告，隨後他便貼出照片，只見傳單上的標題斗大寫著「逃離公婆」，物件格局則是1房1廳1衛，最後強調「低自備款378萬元」。
貼文一曝光，至今已有將近萬人按讚，不少網友也紛紛笑翻直呼「這個房仲很會～」、「好吸引人」、「這對於已經腦衝的人，這文案超有效」、「電話應該會接到手軟」、「這個才叫打廣告，打個符合需求深得你心」、「這種格局根本直接拒絕公婆來訪欸！抱歉啊家裡沒有多餘空間可以過夜」、「最喜歡這種簡單又粗暴的廣告」、「房仲多精啊，說到心坎裡了」。
但也有人抱持不同看法，直言「夭壽，自備款就要378，總價不就破2000」、「自備款太高了，逃不了」、「門檻好高」、「自備款有夠高，不如買中古三房好一點」、「一房一廳一衛應該就是稍微大一點的套房了吧，也太貴了吧」、「格局真小，還那麼貴」、「自備款就378，看來要逃離公婆沒有幾千萬還真難」。（編輯：陳雅雲）