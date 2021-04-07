比照勞退基金 現役軍人繳納退撫基金免稅
新頭殼newtalk
2021-04-07 18:52:45
立法院國防外交委員會今(7)日審查通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，111年開始，現役軍人繳納的退撫基金，將不計入年度薪資收入課稅。
現行退撫基金課稅制度下，勞工及私校教師繳納的退撫基金無須納入年度薪資收入課稅，軍公教則需要課稅，為了讓軍公教、勞工、私校教師退撫基金制度一致，行政院通過「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案，立法院國防外交委員會今日初審通過「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案。
此外，「退休軍官、士官因就任或再任私立大學專任教師即停止領退休俸或贍養金」，草案也刪除此項規定，以符合釋字781號解釋。
初審條文亦指出，退休俸金額再消費者物價指處成長率達正、負5%時，應有所調整，調整比例由行政院、考試院綜合考量相關因素後訂定，至少每4年檢討一次。
國防部目前統計，有17萬9306名現役軍人參加退撫基金，國民黨立委溫玉霞今天在國防外交委員會呼籲，此修正草案攸關許多現役軍人權益，應盡速修法。
新聞來源為Newtalk 新頭殼