面試喊「希望薪水比上一份高」！男愣：沒禮貌　網揭真相

找工作的過程中必須透過求職者與雇主間的溝通面試，才能知道彼此預期薪資和工作內容。不過想要在面試階段針對理想的薪資區間進行討論，恐怕對許多求職者來說也是一項令人頭痛的挑戰。近日就有網友好奇提問，若是自己去面試時對著主管直言「希望至少比上一份薪水高」是否會顯得沒禮貌，甚至影響主管觀感，話題曝光後也有許多網友分享不同意見。

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這名網友在社群論壇

《Dcard》

的工作版上納悶提問，他表示自己在面試時被問到期望待遇，回答「希望至少比上一份薪水高」，接著又繼續補充「我上一份工作是39000，所以如果可以的話會希望是42000」，同時解釋自己擔心一開始就向人資提出月薪42000的要求，對方會因為不知道上一份工作薪水待遇，而懷疑「怎麼有資格開到這價格」，也不確定多了一句「比上一份工作高」是否會顯得無禮。

▲面試時掌握說話技巧，因此達到自己理想的薪資，是不少求職者的一大難題。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文章曝光後，原PO也希望藉此詢問是否有更好的開價方式，而討論串中也有許多網友紛紛留言給出意見，其中就有網友認為他的說法並沒有問題，「如果你的能力對得起你的薪水，薪水自然提得高，老闆應該也沒理由不給你」、「這個理由不會不禮貌，因為大多數轉職的人都是這樣想，合情合理；如果讓人感到不禮貌，那應該是表達方式出問題」。

不過也有網友認為在面試談薪水的階段，直接提出自己的預期薪資即可，「直接講你期望的價格就好，就算你講你之前多少，前一個是五萬你還低報期望薪水，老闆其實也無從得知你說的到底是真是假」、「個人覺得說期望待遇就好，反正公司覺得你亂喊會問你，屆時再補充說明你的理由就好」、「講這麼多幹嘛，他覺得你不值得自然會砍價」。（編輯：楊智傑）