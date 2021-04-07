台積電慈善基金會張淑芬赴花蓮慰問 「幫大家洗掉噩夢」
記者許家禎/台北報導
2021-04-07 17:13:17
花蓮太魯閣號事故造成50人死亡、超過200人受傷，也造成許多家庭破碎，更有不少人心裡受創，台積電慈善基金會董事長張淑芬今（7）日到花蓮殯儀館與消防局慰問罹難者家屬、傷者與家屬和工作人員。她說來這一趟覺得「自己還是很脆弱」，更何況是這些家屬們、工作人員，不知道後遺症有多少，但是會徵求全台各地的心理醫師盡可能提供協助，也允諾幫消防局換制服，協助「幫大家把惡夢洗掉」。
花蓮太魯閣號事故發生至今已經第6天，許多家庭親友天人永隔，更有許多人內心遭受巨大創傷。台積電慈善基金會董事長張淑芬今日臨時決定走訪花蓮殯儀館慰問家屬，她語帶哽咽表示，來一趟花蓮覺得自己還是非常脆弱，更何況是遭逢巨變的家庭眷屬們。
張淑芬說，不論是罹難者、傷者家屬，又或者是協助救難的人員，以後可能面臨心理的創傷許久，她要徵求全台各地的心理醫師、心理咨療師或各宗教的人，讓相關人等可以走出惡夢。再來是需要醫院、醫師的幫助，基金會會逐一整理出大家的需求，讓醫師來幫助你。
最後張淑芬也允諾要替花蓮消防隊換制服，因為她知道救災過程中制服可能沾染血絲，但他們洗了還在穿，希望全台有來救災的單位都能與他們聯繫，讓基金會可以出一份心力，讓大家有新的制服與裝備，同時也把舊的惡夢也洗下來。