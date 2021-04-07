言論自由日　徐國勇：需要大家共同守護民主勿傳假訊息

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徐國勇指出，在接收網路上的資訊時，應該小心求證，避免觸法，散播謠言依刑法最高可處3年的有期徒刑，或依特別條例規定，最高可罰款300萬元，他也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的消息，成為假消息的幫兇，一同守護台灣言論自由的價值。
徐國勇也說，台灣在美國自由之家 (Freedom House) 2021年世界各國自由度調查報告中，以94分繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本的96分。自由程度是世界對台灣民主價值的肯定，但同時也是一種警惕，警惕著我們「自由可能會成為特定人士可操作的破口」。
二二八事件紀念基金會董事長薛化元也表示，台灣言論自由不是1987年宣布解嚴就有的，如果解嚴有帶給台灣民主化、自由化，就不會有後來的鄭南榕犧牲，蔣經國晚年的政治改革只是個開端而已，自由化、民主化及言論自由靠許多爭取而來。而鄭南榕除了主張百分之百言論自由外，更主張台灣獨立，鄭南榕當年是在拘提過程中以自焚方式抗爭，今天紀念鄭南榕的犧牲，千萬不要忘記要有言論自由，必須存在捍衛主權的機制，這樣言論自由才有可能存在。
「言論自由的路上」系列活動將從4月10日(星期六)起，至4月25日(星期日)止，每週末在二二八國家紀念館都有人權自由影展及真人圖書館講座，主題為「假消息、網路霸凌及校園中的言論自由」，歡迎大家一起參與，說出你的言論自由。今年主辦單位還安排了集章兌獎活動，集滿3場活動章即可換取特別版運動毛巾1份，但每場活動皆有名額限制，須事先報名，入館也請戴口罩及配合測量體溫。相關資訊可上內政部網站或二二八事件紀念基金會網站瀏覽查詢。
新聞來源為Newtalk 新頭殼