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言論自由日　徐國勇：需要大家共同守護民主勿傳假訊息

新頭殼newtalk

2021-04-07 18:50:40

▲ （圖／新頭殼）
▲ 4月7日是言論自由日，內政部長徐國勇表示需要大家共同守護台灣的民主勿傳假訊息。（圖／新頭殼）
4月7日是言論自由日，內政部、二二八事件紀念基金會及鄭南榕基金會於二二八國家紀念館共同舉辦「言論自由的路上」系列活動下午開幕，內政部長徐國勇出席開幕活動致詞時表示，隨著網路時代來臨，言論自由也面臨全新的困境及挑戰，假消息或疫情謠言會造成防疫困難、不必要的恐懼及資訊混亂，提醒國人要小心判斷、多方求證，不要隨意轉傳來源不明的消息，共同守護台灣的民主自由。

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徐國勇表示，網路的傳播速度十分快速，可透過臉書、LINE等社群媒體隨意轉傳消息，部分有心人士假借自由之名，行破壞自由價值之實，刻意製造假訊息，將造成社會的恐慌，扭曲了言論自由的真諦。

徐國勇指出，在接收網路上的資訊時，應該小心求證，避免觸法，散播謠言依刑法最高可處3年的有期徒刑，或依特別條例規定，最高可罰款300萬元，他也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的消息，成為假消息的幫兇，一同守護台灣言論自由的價值。

徐國勇也說，台灣在美國自由之家 (Freedom House) 2021年世界各國自由度調查報告中，以94分繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本的96分。自由程度是世界對台灣民主價值的肯定，但同時也是一種警惕，警惕著我們「自由可能會成為特定人士可操作的破口」。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元也表示，台灣言論自由不是1987年宣布解嚴就有的，如果解嚴有帶給台灣民主化、自由化，就不會有後來的鄭南榕犧牲，蔣經國晚年的政治改革只是個開端而已，自由化、民主化及言論自由靠許多爭取而來。而鄭南榕除了主張百分之百言論自由外，更主張台灣獨立，鄭南榕當年是在拘提過程中以自焚方式抗爭，今天紀念鄭南榕的犧牲，千萬不要忘記要有言論自由，必須存在捍衛主權的機制，這樣言論自由才有可能存在。

「言論自由的路上」系列活動將從4月10日(星期六)起，至4月25日(星期日)止，每週末在二二八國家紀念館都有人權自由影展及真人圖書館講座，主題為「假消息、網路霸凌及校園中的言論自由」，歡迎大家一起參與，說出你的言論自由。今年主辦單位還安排了集章兌獎活動，集滿3場活動章即可換取特別版運動毛巾1份，但每場活動皆有名額限制，須事先報名，入館也請戴口罩及配合測量體溫。相關資訊可上內政部網站二二八事件紀念基金會網站瀏覽查詢。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

內政部長徐國勇和與會嘉賓互動。 圖：內政部提供
內政部長徐國勇和與會嘉賓互動。 圖：內政部提供
 

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