他嗆「醫牙兩系」薪水高到不合理！內行秒曝殘酷內幕反擊
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 17:37:25
醫師在大眾刻板觀念中都是高收入族群，但事實上西醫、牙醫等兩科系薪水又比其他三類組科系收入高出一截。不過就有同為三類組的網友對此不滿發文，卻也引來本科生打臉。
一名網友在論壇《Dcard》上發文提到「醫學牙醫在台灣憑什麼那麼爽？數據顯示這兩系薪水明顯和第三類組其他科系有不合理的差距，導致台灣長期扭曲的醫療體制，非醫牙就是一輩子當奴隸」。
不過此文也引來醫學本科生出面打臉，「我目前已經連續工作72小時了，你問為什麼？醫生前期算時薪，是三類組最低你知道嗎？因為三類組除了醫護，平均工時都差不多是每天八小時，一週40小時我在住院醫生，前五年的時候一個月九萬，每週工時一定超過120，月工時有八成超過超過500，你沒看錯，就是每天工時18小時左右」。
他隨後也感慨，醫學系要當上主治醫師，換算出工作時數，早已是一般人快20年的年資，「我資深開始賺錢的時候，換算年資，三類其他系早就退休了」。
完整文章曝光後也引發眾人迴響，「覺得薪水低就應該要一起想辦法把餅做大吧，結果一群人卻想著剝削醫師？」「還不都是那句，自己沒實力，就見不得別人好」；但也有人持不同看法「醫師確實辛苦，但是也不要誇大自己有多勞累，辛苦、高工時的工作多的是，但是總薪水連你們一半都未必有」。（編輯：潘毅）